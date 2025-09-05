Mercedes je tik pred razkritjem novega GLC pokazal tudi njegovo notranjost.

Ta konec tedna bo Mercedes-Benz razkril novo generacijo električnega GLC. Ta bo ena ključnih novost avtomobilske razstave IAA v Münchnu. Pri Mercedesu so že pokazali nekaj elementov vozila, ki bo nekaj let na trgu vzporedno s klasičnim obstoječim GLC. Zdaj so razkrili njegovo notranjost, kjer je vpadljiv predvsem izjemno velik zaslon. Ta je velik 99,3 centimetra, razteza pa se skoraj prek celotne širine med stebričkoma A. To je največji zaslon, ki so ga do zdaj vgradili v serijskega mercedesa.

Zaslonu bo mogoče v dveh ločenih conah prilagoditi osvetljenost in tako prilagajati, katere informacije bodo bolje vidne.

