Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
5. 9. 2025,
10.55

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
IAA Munchen mercedes GLC Mercedes-Benz

Petek, 5. 9. 2025, 10.55

1 ura, 7 minut

Mercedes-benz GLC

Mercedes razkriva: v novi GLC 99-centimetrski zaslon, ta bo zanje največji #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Mercedes GLC | Foto Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Mercedes je tik pred razkritjem novega GLC pokazal tudi njegovo notranjost.

Ta konec tedna bo Mercedes-Benz razkril novo generacijo električnega GLC. Ta bo ena ključnih novost avtomobilske razstave IAA v Münchnu. Pri Mercedesu so že pokazali nekaj elementov vozila, ki bo nekaj let na trgu vzporedno s klasičnim obstoječim GLC. Zdaj so razkrili njegovo notranjost, kjer je vpadljiv predvsem izjemno velik zaslon. Ta je velik 99,3 centimetra, razteza pa se skoraj prek celotne širine med stebričkoma A. To je največji zaslon, ki so ga do zdaj vgradili v serijskega mercedesa.

Zaslonu bo mogoče v dveh ločenih conah prilagoditi osvetljenost in tako prilagajati, katere informacije bodo bolje vidne. 

Mercedes GLC
Avtomoto Mercedes drzno z osvetljeno kromirano masko. Najprej GLC, nato tudi preostali.

Mercedes GLC | Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Mercedes GLC | Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Mercedes GLC | Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz

IAA Munchen mercedes GLC Mercedes-Benz
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.