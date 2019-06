Mercedes GLB: zaostanka ni več, pa še sedem sedežev ima #foto

Mercedes-Benz bo z modelom GLB dobil neposrednega tekmeca Audijevemu Q3 in BMW-jevemu X1. Predstavljal bo njihovo vstopno točko v svet premijskih urbanih športnih terencev. Za razliko od konkurence bo ponujal avtomobil tako s petimi kot tudi sedmimi sedeži. Druga vrsta sedežev bo tudi vzdolžno premična.

Dolga medosna razdalja, dokaj ozek in visok

Avtomobil je dolg 4,63 metra, širok je 1,83 metra in ima 2,82 metra medosne razdalje. Ta je 10 centimetrov daljša kot pri razredu B, obenem pa je GLB 2,1 centimetra daljši, nekoliko ožji in višji kot nedavno prenovljeni GLC. Na njegov videz, ki ga določajo predvsem kratki previsi in že omenjena razmerja med širino in višino, je vplival večji razred G.

Avtomobil je dolg 4,63 metra, širok je 1,83 metra in ima 2,82 metra medosne razdalje. Foto: Mercedes-Benz

Pogled na sedemsedežno različico avtomobila. Šesti in sedmi sedež zapolnita prtljažni prostor, ju je pa mogoče spraviti v ravno dno. Foto: Mercedes-Benz

Prilagodljiva druga vrsta sedežev in velik prtljažnik

Pri Mercedes-Benzu obljubljajo v tem razredu največ prostora za glave potnikov v prvi vrsti in največ prostora za noge potnikov v drugi vrsti. Petsedežna različica bo imela 560 litrov prtljažnega prostora, kar je več kot konkurenca.

Prostornino prtljažnika je mogoče povečati do 1.755 litrov, sedeži druge vrste se podirajo v razmerju 40:20:40. Dodatna dva sedeža v prtljažniku avtomobila bo mogoče pospraviti v ravno dno, sedeže druge vrste pa tudi vzdolžno premikati.

Skupno štirje motorji, štirikolesni pogon pri dizelskih

Za pogon bosta skrbela bencinska 1,3-litrski in dvolitrski motor, ob tem pa še dvolitrski dizelski motor. Za prenos moči bosta zadolžena samodejni sedemstopenjski oziroma osemstopenjski menjalnik (pri dizelskih motorjih). Štirikolesni pogon bo na voljo pri dizelskem motorju.

V prihodnje bo GLB na voljo tudi kot priključni hibrid, na njegovi osnovi pa pri Mercedes-Benzu pripravljajo tudi povsem električno vozilo EQB.

Mercedes-Benza GLB bodo za Evropo izdelovali v mehiškem Aguascaliantesu, prodaja pa se bo začela konec letošnjega leta.

Pregled začetnih različic modela GLB:

GLB 200 GLB 250 GLB 200d GLB 200d 4matic GLB 220d 4matic Tip: Bencinski Bencinski Dizelski Dizelski Dizelski Prostornina: 1.332 cm3 1.991 cm3 1.951 cm3 1.951 cm3 1.951 cm3 Moč motorja: 12o kW 165 kW 110 kW 110 kW 140 kW Navor: 250 Nm 350 Nm 320 Nm 340 Nm 400 Nm Menjalnik: 7 st. sam. 8 st. sam. 8 st. sam. 8. st. sam. 8. st. sam. Pospešek do 100 km/h: 9,1 s 6,9 s 9,0 s 9,3 s 7,6 s Najvišja hitrost: 207 km/h 236 km/h 204 km/h 201 km/h 217 km/h

