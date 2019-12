Lov za Teslo: Mercedes v ZDA z letom zamude

Tako kot Slovenci bodo tudi Američani morali na prihod prvega električnega mercedesa počakati do leta 2021. Čeprav gre za drugi največji trg znamke, so prihod za leto dni zamaknili predvsem zaradi dobre prodaje v Evropi. "Zaradi zadnje usmeritve Daimlerja je strateška odločitev, da sprva podpremo naraščajočo prodajo v Evropi," so razkrili pri Mercedes-Benzu.

Strogi emisijski predpisi v Evropi

Razlog za to, da se je Mercedes tako odločil ter zamaknil začetek prodaje v ZDA in raje pospešil prodajo v Evropi, so deloma tudi strogi emisijski zakoni v Evropi. Do leta 2030 morajo proizvajalci pri novih avtomobilih zmanjšati izpuste emisij za 37,5 odstotka, hkrati pa morajo čim bolj znižati emisije CO2 ter se tako izogniti visokim kaznim Evropske unije.

Zaradi zamika prodaje v ZDA bodo pri Mercedesu morali prodajno gledati v hrbet Audiju, Tesli, BMW in Jaguarju, ki so že začeli prodajo svojih električnih modelov. V nekaterih zveznih državah je povpraševanje po električnih vozilih izredno veliko, zato so prodajalci v skrbeh, da bo zaostanek za tekmeci prevelik.

EQC prvi električni model, sledi še deset drugih

EQC ima vgrajeno baterijo z zmogljivostjo 70 kilovatnih ur in po merilnem ciklu NEDC med 445 in 471 kilometri dosega. Dva elektromotorja imata skupaj 300 kilovatov in 765 njutonmetrov navora, kar je dovolj, da EQC do stotice "prišprinta" v 5,1 sekunde. Cene se v Nemčiji začnejo pri 71 tisoč evrih.

Nemci s proizvodnjo EQC začenjajo električno ofenzivo. Do leta 2025 bodo lansirali še deset drugih električnih avtov, delež električnih avtomobilov v globalnem smislu pa bo do takrat narasel na od 15 do 25 odstotkov.