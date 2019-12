Imate radi majhne SUV-je? Tega razkrijejo danes. #video

Mercedes-Benz bo danes ob 14. uri razkril drugo generacijo najmanjšega športnega terenca GLA. Uradna skica vozila in prve informacije napovedujejo avtomobil, ki bo precej bližje statusu športnega terenca kot do zdaj. GLA bo na cestah prihodnje leto konkuriral predvsem BMW X1 in audiju Q3.

Pri Mercedes-Benzu veliko stavijo na kompaktni razred svojih avtomobilov in športni terenci imajo tu še posebej pomembno vlogo. Vsak tretji kupec nemške znamke danes izbere športnega terenca, vsak tretji pa se odloči prav za vozilo iz kompaktnega razreda vozil. Po novem modelu GLB, ki stavi na praktičnost in raznovrstnost uporabe – nedavno smo ga že vozili v Malagi –, bodo danes razkrili še novo generacijo manjšega GLA-ja. Na ceste ta avtomobil sicer prihaja prihodnje leto.

Z višino 1,59 metra bo za deset centimetrov višji, za poldrugi centimeter krajši in prav zato bo zdaj dobil tudi nekoliko daljšo medosno razdaljo. Foto: Mercedes-Benz Zdaj bo krajši, a kar deset centimetrov višji

Že uradna skica napoveduje zunanjost, ki smo jo lahko pričakovali. GLA si bo osnovo delil z razredom A. Dobil bo novo obliko ter zasnovo žarometov in luči, nepogrešljiva bo tudi oblika strehe v slogu kupejev. Zasnovan je bolj trendovsko in manj neposredno praktično kot večji GLB.

Vseeno pa bo imel v primerjavi s predhodnikom tudi GLA precej več prostora v notranjosti. Z višino 1,59 metra bo za deset centimetrov višji, za poldrugi centimeter krajši in prav zato bo zdaj dobil tudi nekoliko daljšo medosno razdaljo, kar obljublja več prostora za noge potnikov v drugi vrsti sedežev. To bo mogoče tudi vzdolžno premikati, naslonjala sedežev pa podreti v razmerju 40/20/40.

Svetovna premiera tokrat izključno prek interneta

Paleto motorjev, varnostno-asistenčne sisteme in zaslone z vmesnikom MBUX že poznamo iz modernih mercedesov. Motorje si bo predvidoma delil z razredom A. Tako lahko v ponudbi pričakujemo dva bencinska ("Renaultov" 1,33-litrski in dvolitrski motor), ob tem pa še 1,5-litrski in dvolitrski dizelski motor. V ponudbi bosta predvidoma tudi priključno-hibridna različica in športna izvedenka AMG.

In še ta zanimivost: Mercedes-Benz bo svetovno premiero modela GLA izpeljal izključno prek interneta. Danes ob 14. uri bosta avtomobil spletni javnosti predstavila predsednik koncerna Daimler Ola Källenius in vodja oblikovanja Gorden Wagener.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz