Ljubljanski grad bo poln superšportnikov, znan je urnik #foto

Ideja o avtomobilski dirki Gumball 3000 se je leta 1999 porodila britanskemu poslovnežu Maximillionu Cooperju in vse od takrat predstavlja ta dogodek enega najbolj atraktivnih srečanj superšportnih avtomobilov v mestih, skozi katere potuje.

Gumball 3000 je letos spet evropski. Začel se je v Edinbourghu na Škotskem, od tam pa se bo karavana peljala proti Londonu, Bruggesu, Amsterdamu, prečkala bo Alpe in se pripeljala do Benetk. Od tod se bodo v sredo zjutraj napotili proti Ljubljani, kjer jih čaka postanek pred vožnjo do Budimpešte. Sledil bo še zadnji del potepa prek Splita do Tivata v Črni Gori.

Video - štart Gumball 3000 na Škotskem:

Foto: Gumball 3000 - kiranbcox

V Ljubljani lahko avtomobile v sredo pričakujemo od 11. ure naprej na ljubljanskem Gradu, kjer jih bo čakalo kosilo v restavraciji Strelec. Ob 14. uri se bo karavana odpeljala naprej proti Madžarski.

Organizatorji obljubljajo okrog sto avtomobilov, med katerimi bodo številni prestižni avtomobili znamk, kot so Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bugatti, Bentley, McLaren, Mercdes in še mnogi drugi. Med udeleženci bo tudi bugatti chiron pur sport.

Del Gumball 3000 bodo tudi letos dobrodelne dražbe, ena bo potekala tik pred odhodom proti Ljubljani v Benetkah, posebnost letošnje izvedbe pa je tudi preizkus novih sintentičnih goriv P1 fuels.