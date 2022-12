Lexus misli resno: to bo eden bolj divjih avtov znamke #foto

Lexusov novi koncept se uradno imenuje Electrified Sport in predstavlja nekaj, česar pri Lexusu niso storili še nikoli. Kot je potrdil Takashi Watanabe, glavni inženir pri znamki, je modelu usojeno, da postane realnost. Njegova ekipa deluje s polno paro in prilagaja vse potrebne parametre, da ga bodo lahko začeli proizvajati.

Njegova osnova bo dirkalnik GT3

Pri Toyoti in Lexusu za svoje modele uporabljajo različne izpeljanke arhitekture e-TNGA, vendar so tokrat naredili izjemo. Koncept ES Foto: Lexus namreč sloni na radikalni in povsem unikatni arhitekturi, ki je namenjena dirkalnikom razreda GT3. S tem so pridobili dostop do široke palete novih nastavitev in prilagoditev modela.

Med temi prilagoditvami najbolj izstopa ročni menjalnik. Ta se do danes še ni pojavil v serijski proizvodnji pri električnih vozilih. Zanimivo bo predvsem videti, kako bo deloval v praksi, saj je zaradi elektromotorja navor na voljo hipoma in odpade potreba po prestavljanju, kot je to potrebno pri motorju z notranjim izgorevanjem. Pri Lexusu so potrdili, da so ročni menjalnik razvili sami v podjetju in da bo navdušil predvsem športne voznike.

Največja posebnost je ročni menjalnik

Pri Lexusu so se sicer v preteklosti že igrali z ročnim menjalnikom v električnem avtomobilu. V konceptni UX300e so vgradili sklopko, merilec vrtljajev in med prestavljanjem imitirali zvok vrtenja motorja na notranje izgorevanje. Namestili so še namensko programsko opremo, ki je posnemala obnašanje motorja na notranje izgorevanje med pospeševanjem in vožnjo.

Japonci so med drugim lani patentirali namenski ročni menjalnik za električna vozila, a o njem niso izdali nobene informacije. Pri Lexusu so že vpeljali sistem "steer-by-wire" (volanski sistem nima mehanske povezave s kolesi) z modelom RZ 450e, tokrat ga bodo uporabili tudi pri nasledniku modela LFA.

Foto: Lexus

Foto: Lexus