Leteči mustang: čudež, da je ta prototip preživel dirkaške dni #foto

Najslavnejši ford mustang na svetu je vsekakor GT390 iz filma Bullit, v katerem je za volanom sedel Steve McQueen, toda ta z zgornje fotografije je pravzaprav najpomembnejši mustang, ki so ga kadarkoli izdelali. GT350R iz leta 1965 je prvi uradni dirkalni prototip in prvi GT350R, ki je okusil slast zmage na dirkah. Vozili so ga nekateri najslavnejši ameriški dirkači, zato ni čudno, da so ga ta konec tedna na dražbi prodali za 3,5 milijona dolarjev (3,06 milijona evrov).

R5002 oziroma leteči mustang, kot je bilo njegovo ljubkovalno ime, je bil prvi uradni dirkalni prototip znamke in kasneje tudi prvi GT350R, ki je zmagal na dirki. Šlo je za inženirsko testno mulo, razvijalci pa so imeli le eno nalogo - avto drznega videza, ki je bil ustvarjen predvsem za mlajše občinstvo, spremeniti v legendarni dirkalnik. Naloga je bila opravljena z odliko, saj je mustang postal ikona dirkanja.

Kako prepričati ameriško javnost?

Ford je poznal odgovor na to vprašanje. Pripraviti brezkompromisen dirkalni prototip in ga predstaviti na poseben način. Ameriško javnost je GT350R prevzel prek fotografije - na njej je bil prototip fotografiran med polnim pospeševanjem in ujet med letenjem čez grbino. Od tod tudi njegov vzdevek leteči mustang, mustangi Shelby pa so se s tem dokazali, da so hitri na dirkališčih in tudi javnih cestah.

Leteči mustang se je prikupil ameriški javnosti s pomočjo oglasne fotografije. Na njej je ob polnem pospeševanju poletel čez grbino, Shelby pa se je takrat zasidral v srca ljubiteljev športnih avtomobilov. Foto: Mecum Auctions

Lahko bi posneli nadaljevanje slavnega filma

Prototip GT350R je poln zgodb in dogodivščin, zato bi o njem lahko posneli nadaljevanje slovitega filma Ford vs. Ferrari. Pri razvoju Foto: Mecum Auctions so sodelovali sloviti ameriški dirkači Ken Miles, Bob Bondurant, Chuck Cantwell, Peter Brock in Jerry Titus. Kasneje so z njim dirkali praktično do konca sedemdesetih let, ko so ga, tako kot vse dirkalne forde, obarvali v temeljno barvo in pospravili na varno.

Glede na vse dirkaške kilometre je čudežno, da je ta prototip sploh preživel. Še posebej če upoštevamo njegovo preteklost - bil je razvojni avto, dirkalnik in demonstracijski avto za prihodnje kupce, kasneje so ga prodali še v zasebne roke, kjer so nadaljevali dirkanje.

R5002 so leta 2014 obnovili in ga v istem letu predstavili ob 50-letnici mustanga na dogodku Amelia Island Concours. Ker gre za avto, ki je zapisal DNK za vse dirkalne mustange v prihodnosti, je primerna tudi cena, za katero so ga prodali ta konec tedna. Neznani lastnik je zanj plačal 3,5 milijona dolarjev (3,06 milijona evrov).

Foto: Mecum Auctions

Foto: Mecum Auctions