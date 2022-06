Lešnik za Mercedes zrisal nov SUV #foto

Vse od leta 2015, ko je na ceste zapeljala prva generacija GLC so pri Mercedesu prodali skoraj dva milijona teh avtomobilov. Posledično gre za prodajno enega najbolj udarnih adutov znamke, ki želi nadgraditi prodajne številke predhodnika. Nemci so zato pogledali k razredu C, ki se je že dodobra dokazal v svetu premijskih limuzin.

Z novo osnovo prihaja več novosti

GLC se je z vstopom v drugo generacijo preselil na novo, naprednejšo arhitekturo MRA. Slednja podpira uporabo naprednih električnih rešitev, posledično prinaša večjo podporo za najnovejše sisteme in dodatne funkcije. GLC bo tako prvič lahko na voljo s štirikolesnim krmiljenjem in najnovejšimi varnostno-asistenčnimi sistemi.

Oblikovna ekipa pod vodstvom Roberta Lešnika tokrat ni pričarala revolucionarnih rešitev. Gre za bolj evolucijsko nadgradnjo predhodnika, obenem pa so z obliko sledili drugim modelom znamke. Čeprav gre za manjše popravke se brez težav opazi večjo masko hladilnika, drugačne žaromete in nekoliko bolj stukturiran odbijač. Na zadku so zadnje luči nekoliko tanjše, drugačna so platišča in seveda nove so tudi barve. Sprememb je še vedno dovolj, da se bo obe generaciji med seboj na cesti zlahka ločilo. Še informacija za ljubitelje modela GLC coupe. Tokrat na fotografijah lahko spremljamo le običajni GLC, prihodnje leto se mu bo pridružil še GLC coupe, ki bo tako kot zdaj igral na dušo predvsem nekoliko bolj dinamičnih voznikov.

Zadnje luči so tanjše in elegantnejše. Foto: Mercedes-Benz

Novi GLC je od predhodnika daljši za kar 6 centimetrov. Foto: Mercedes-Benz

Postal je večji in bolj prostoren

Prihajajoči GLC bo v dolžino meril 4.716 milimetrov, širok bo 2.075 milimetrov in visok 1.650 milimetrov. To pomeni, da je od predhodnika daljši za kar šest centimetrov, a po drugi strani za 21 milimetrov ožji in 4 milimetre nižji. Na račun dodatnih centimetrov so podaljšali tudi medosna razdaljo, ki je z 2.888 milimetri za 15 milimetrov daljša kot prej.

X254, kot je kodno ime druge generacije GLC bo sprva na voljo z dvema štirivaljnima motorjema. Pri obema, GLC200 in GLC 300 bo serijsko nameščen štirikolesni pogon 4Matic, oba motorja obenem nosita še oznako blagi hibrid. Šibkejši dvolitrski turbo motor bo imel 150 kilovatov in močnejši, prostorninsko enak motor pa 190 kilovatov. Na dizelski strani bo na voljo GLC220 d z 145 kilovati.

Pri Mercedesu so veliko pozornosti namenili tudi priključnim hibridom. Na voljo bodo kar trije - 300e, 400e in 300de. Prva dva sestavljata enaka bencinska motorja, a elektromotor z 100 kilovati vgrajen v menjalnik dvigne sistemsko moč na 230 oziroma na 280 njutonmetrov. Kombinacija dizelskega motorja in priključnega hibrida 245 kilovatov sistemske moči. Pri vseh treh kombinacijah je na dno vgrajena baterija z zmogljivostjo 31,2 kilovatne ure, kar naj bi po podatkih tovarne zadostovalo za 100 električnih kilometrov. Polnjenje baterije bo mogoče z 11 kilovati na stenski domači polnilnici ali celo do 60 kilovatov na hitrih polnilnicah.

Od C-ja se razlikuje po zračnem vzmetenju

GLC si s limuzinskim razredom C deli tudi zasnovo vzmetenja. To pomeni štiritočkovno vpetje spredaj in večtočkovno vpetje zadaj, a ima GLC na voljo tudi opcijsko zračno vzmetenje, ki je serijsko pri priključnih hibridih. Na voljo bo tudi paket off-road, ki bo vzmetenje dvignil za dodatnih 20 milimetrov.

V notranjosti v oči takoj pade velik 11,9-palčni pokončno usmerjeni zaslon na dotik in 12,3-palčni digitalni merilniki. Na novo so oblikovani tudi zračniki in nov je volanski obroč. Kot pravijo pri Mercedesu so v notranjosti uporabili tudi boljše materiale, obenem je za 50 litrov zrasel tudi prtljažni prostor (zdaj ima 600 litrov prostornine).

Zaenkrat pri Mercedesu še niso sporočili, kdaj bo novi GLC zapeljal na ceste.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz