Legendarna francoska znamka prihaja v Slovenijo

Alpine je sestrska znamka Renaulta, ki jo je ta francoski avtomobilski velikan obudil pred štirimi leti. S svojim prvim modelom so se poklonili legendarnemu A110 in takoj poželi val navdušenja voznikov po vsem svetu. Novodobni A110 je osvojil srca voznikov, za las zgrešil naslov evropski avto leta 2021 in osvojil kup drugih nagrad. Pred nekaj tedni so pri Alpinu predstavili prenovljenega A110, ki poleg svežega videza prinaša še nekaj novih paketov in izboljšano aerodinamiko. V tujini so že začeli sprejemati naročila, prvi avtomobili bodo na ceste pripeljali enkrat spomladi.

Salon bo v Lescah

Skupaj s prihodom prenovljenega A110 se v Sloveniji odpira tudi prvi prodajni salon te znamke. Slovencem se je sicer premierno A110 predstavil jeseni, ko je z njim na reliju Nova Gorica Emmanuele Guigou pripeljal do prve skupne zmage tega dirkalnika v novi generaciji.

Zmagovalni avtomobil z letošnjega relija v Novi Gorici. Foto: Uroš Modlic

Naložba za prihodnost

So se pa za ta korak odločili predvsem zaradi velikopoteznih načrtov za prihodnost pri Alpine. Pri uvozniku se zavedajo, da z A110 ne bodo ravno polnili prodajnih stolpcev z večjimi številkami. Obetajo si večji kos prodajnega kolača v prihodnjih nekaj letih, ko se bo Alpine, podobno kot Cupra ali DS, širil z različnimi modeli. Kot prvi bo na voljo električni športni terenec, potem bo sledila še vroča različica retro renaulta "petke" in pozneje še električni A110. Do leta 2025 bodo tako imeli v modelni paleti tri različne električne modele, ki bodo pogodu bistveno širši ciljni skupini. Za zdaj podrobnejših informacij nimajo, niti kako točno bo stekla prodaja. Salon bo v Lescah, za več informacij pa bo potrebno počakati še nekaj mesecev.

S to fotografijo so pri znamki Alpine napovedali širitev modelne palete v prihodnjih letih.