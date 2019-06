"Ledvičke" BMW nekoč in danes: razlika je res očitna #video

Danes smo v našem uredništvu začeli spoznavati novega BMW X7 na cestah med Romunijo in Bolgarijo, prav X5, X7 in prenovljena serija 7 pa so predstavila do zdaj največje "ledvičke" nemške premijske znamke.

Razlika je res očitna, toda ...

Zgornji video prikazuje primerjavo velikosti tega prepoznavnega elementa z novega X7 in modela serije 3 E30. Razlika je velikosti je res očitna. V vsaki generaciji vozil so bile "ledvičke" nekoliko večje.

Kot smo že pisali, za 40 odstotkov večje "ledvičke" v novi generaciji niso postavljene na nos avtomobila zgolj zaradi vpadljivosti. Več o praktičnih razlogih na zgornji povezavi.

Ne glede na začetne pomisleke pa je novi X7 že pridobil številne pozitivne kritike in čez nekaj dni vam ponudimo tudi lastno reportažo tega avtomobila z romunsko-bolgarskih cest.