Le sedem tisoč jih bo: Cupra z Audijevim motorjem

Audi ni posodil svojega petvaljnega bencinarja Volkswagnu za vgradnjo v športnega golfa R, a očitno so si pri Cupri prislužili zaupanje in predstavili svoj najmočnejši model formentor VZ5. Poganja ga že prej omenjeni Audijev 2,5-litrski petvaljnik z 287 kilovati, a najbolj zagreti kupci bodo morali pohiteti z naročilom, saj bodo izdelali vsega sedem tisoč avtov.

Tako kot praktično vsa razkritja v zadnjem letu so tudi pri Ateci formentorja VZ5 predstavili preko spleta. Kot že omenjeno ima njegov 2,5-litrski petvaljnik 287 kilovatov in 480 njutonmetrov navora, kar je 7 kilovatov manj kot pri Audijevih modelih RS Q3 in RS Q3 sportback. Kljub temu pospeši do stotice 0,3 sekunde hitreje kot nemška motorna brata in doseže elektronsko omejeno hitrost 250 kilometrov na uro.

Po podatkih sekcije za osebna motorna vozila so pri znamki Cupra v lanskem letu (začetek prodaje december) prodali pet formentorjev. V januarju se je ta številka dvignila na 20 avtomobilov in bo glede na številne novosti v prihodnjih mesecih nadaljevala svojo rast.

VZ5 ima še štirikolesni pogon, vse skupaj pa zaključi 7-stopenjski samodejni menjalnik. Od do sedaj najmočnejšega formentorja ima Foto: Cupra dodatnih deset milimetrov nižje vzmetenje, prilagodljivo vzmetenje s 15 različnimi nastavitvami blaženja in izboljšanimi šest batnimi zavorami Akebono. Ekskluzivno so nameščena še 20-palčna platišča.

Ker gre za vrh ponudbe pri Cupri se VZ5 od drugih razlikuje tudi po drugačnemu pokrovu motorja, črni obrobi maske hladilnika, večjimi odprtinami za zrak, zadnjemu difuzorji iz ogljikovih vlaken in diagonalno postavljenih dvojnih zaključkov izpušne cevi. Za ta model je unikatna tudi posebna siva barva.

V notranjosti so največja novost školjkasti sedeži oblečeni v usnje in kontrastni dodatki v barvi temnega aluminija z poudarki v bronasti barvi. Formentor je svoje ime dobil po znanem rtu na Majorki, oznaka VZ pa pomeni ''veloz'' oziroma prevedeno v slovenščino ''hiter''. Številka 5 kakopak sporoča število valjev pod pokrovom motorja. Na ceste bo VZ5 zapeljal v zadnjem četrtletju, ker bodo izdelali vsega sedem tisoč primerkov pa bo boj med kupci velik.

