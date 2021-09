Le kaj je razmišljal? Tovornjak bežal kljub koloni stoječih vozil. #video

Na cestah Mexico Cityja se je zgodilo nekaj nenavadnega. Voznik tovornjaka je skupaj s svojim spremljevalcem obračunal z voznikom taksija, nato pa je poskušal zbežati s prizorišča. Pri tem pobegu je naletel na stoječo kolono vozil na več prometnih pasovih, mimo katere s tovornjakom vlačilcem ni mogel.

Vseeno pa je poskusil na silo. Pri tem se ni oziral na avtomobile, ki jih je uničeval, niti na ljudi, ki so bili ujeti v vozilih. Šele po nekaj minutah, ko so očividci poskušali na različne načine obvladati tovornjak in voznika, se je tovornjak vendarle ustavil in nato so mehiški policisti voznika tudi aretirali.