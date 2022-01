Kupite e-vinjeto in osvojite letno zalogo goriva!

Oglasno sporočilo

Ne odlašajte do zadnjega

V letu 2022 je vinjeto v obliki nalepke zamenjala e-vinjeta, digitalna različica vinjete, ki je vezana na registrsko številko vašega vozila. To, da vam vinjetne nalepke ne bo več treba lepiti na vetrobransko steklo (in je nato mukoma praskati z njega), pa ni edina novost, ki jo prinaša digitalizacija našega vinjetnega sistema.

Novo e-vinjeto lahko namreč kupite vnaprej in sami določite datum, na katerega naj začne veljati. Potrebujete le cestninski razred svojega vozila in registrsko številko. E-vinjeto si lahko zagotovite kar 30 dni pred tem, ko jo v resnici potrebujete, zato ni potrebno, da z nakupom čakate na zadnji trenutek, svetuje Dars. Tudi zato, ker je kakršnekoli napake pri nakupu, ki bi pomenile, da vaša cestnina ni plačana, do začetka veljavnosti e-vinjete še mogoče popraviti, pozneje pa ne več.

Letna e-vinjeta nagrajuje! Ponjo se odpravite na Petrol in sodelujte v neverjetni nagradni igri. Z nakupom se namreč lahko potegujete za letno zalogo goriva in druge hude tedenske nagrade! Preberite več o nagradni igri.

Izognite se napakam. In zadenite letno zalogo goriva!

In kaj storiti, ko niste prepričani, v kateri cestninski razred spada vaše vozilo ali kako v sistem vpisati vašo registrsko številko? Po e-vinjeto se odpravite na najbližji bencinski servis, svetujejo v Petrolu.

Tam vam bodo na pomoč priskočili prijazni in izkušeni prodajalci. Brez napak in v pravilni obliki, ki bo zagotavljala, da bo cestnina resnično plačana, bodo e-vinjeto za vas vnesli v sistem. Zraven pa lahko sodelujete še v izjemni nagradni igri. V njej lahko osvojite letno zalogo goriva v vrednosti 1.800 evrov!

Ko boste letno e-vinjeto kupili na Petrolu, številko računa, ki ste ga prejeli, do 1. februarja vnesite v enostaven spletni obrazec in se tako uvrstite v žreb. Vsak teden bodo na Petrolu podelili desetkrat 75 evrov za rezervoar goriva, desetkrat XL avtopranje in dvajsetkrat 3-litrski zimski Vitrex, februarja pa še glavno nagrado – kar 1.800 evrov za leto dni brezplačnega goriva!

Trojne Zlate točke, brezplačna kava in plačilo na obroke

To pa še ni vse, pravijo v Petrolu.

Zveste stranke, člane Petrol kluba, ob nakupu letne e-vinjete na bencinskem servisu pocrkljajo še z brezplačno, sveže zmleto in dišečo Kavo na poti. Poleg tega v Petrol klubu ob nakupu prejmete še trojne Zlate točke (te vam prinašajo dodatne popuste na izdelke in storitve v Petrolovi ponudbi), mogoče pa je tudi plačilo na štiri obroke s plačilno kartico Petrol klub. Dovolj razlogov torej, da e-vinjeto kupite že danes, na Petrolu, in tako poskrbite za kar najlepši in najbolj preprost začetek leta 2022.

Naročnik oglasnega sporočila je PETROL, D. D., LJUBLJANA.