Po 18 letih so kupejevski SUV-ji še vedno dovolj priljubljeni, da so pri Audiju tako izvedbo izdelali tudi za novega Q3.

Športni terenci najrazličnejših velikosti in vrst so z nami že več deset let, tudi njihove kupejevske izvedbe pa imajo kar dolgo brado. BMW je model X6, ki je utemeljitelj tovrstnih avtomobilov, prvič pokazal leta 2007. Tudi osemnajst let pozneje se zdi povpraševanje po njih dovolj veliko in stabilno, da je razvoj novih modelov upravičen.

Tega se zavedajo pri Audiju, kjer so na osnovi nove generacije Q3 izdelali še Q3 sportback. To sicer ni zares pravi kupe, vendarle pa nanj vsaj malo spominja. Streho so spustili za slabe tri centimetre (29 mm). To bo malenkostno vplivalo na praktičnost zadnje klopi, prostornina prtljažnika pa ostaja enaka - 488 litrov.

Izstopajo Audiijevi spremenjeni svetilni elementi

Oblikovno je izrazito drugačen kot predhodnik, kar velja tako za sprednji kot tudi zadnji del avtomobila. Precej elementov, še posebej svetilnih, si je sposodil pri novem A6 avant. Žarometi so izrazito nizki, zadaj tudi na tem avtomobilu ne manjka osvetljen logotip znamke. V notranjosti sta dva zaslona (vozniški merilniki in osrednji), novost pa je tudi v tem modelu selitev prestavne ročice v novo enoto ob volan.

Tehnično je sportback enak klasičnemu Q3, kar pomeni širok izbor pogonov od blagega hibrida, do priključnega hibrida in tudi dizelskega motorja.

Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi