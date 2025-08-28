Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Četrtek,
28. 8. 2025,
9.26

Četrtek, 28. 8. 2025, 9.26

Kupec ni znan, prav tako ne cena: prodali eno najdragocenejših avtomobilskih zbirk

Gregor Pavšič

Tom Hartley Jr. ob McLarnovi zbirki, za katero je vendarle našel kupca.

Tom Hartley Jr. ob McLarnovi zbirki, za katero je vendarle našel kupca.

Foto: Tom Hartley jr.

Po daljšem iskanju so našli kupca celotne zbirke Mclarnovih skoraj nevoženih avtomobilov, ki so bili do zdaj last poslovneža Mansourja Ojjeha.

Tom Hartley Jr. je britanski podjetnik in vplivni trgovec s klasičnimi, luksuznimi in superšportnimi avtomobili. Hartleyu je zdaj uspel velik posel, saj je uspel prodati celotno zbirko 20 McLarnovih superšportnikov, ki so bili last Mansourja Ojjeha. Hartley je želel prodati celotno zbirko skupaj, da bo ta ostala pri enem izmed premožnih zbirateljev.

Hartley je priznal, da je dobil veliko ponudb za posamezne avtomobile, toda naposled se je vendarle pojavil tudi investiror, ki je kupil vse. Njegovo ime ni znano, prav tako ne znesek, ki ga je moral odšteti. Glede na posamezne avtomobile v zbirki pa se je moral gibati okoli več deset milijonov dolarjev oziroma evrov.

Kakšni avtomobili so bili del zbirke?

V zbirki je bil med drugim zadnji izdelani mclaren F1, P1 GTR, prav tako modeli speedtail, senna, sabre in elva. Večina avtomobilov je bila skoraj nevoženih, vzdrževali pa so jih neposredno pri McLarnu. Še največ kilometrov, pa še to komaj dobrih 1.800, je imel omenjeni F1.  

Mansour Ojjeh (1952–2021) je bil francosko-savdski poslovnež in dolgoletni solastnik ter ključna osebnost skupine McLaren. Bil je sin savdskega milijarderja Akhmeda Ojjeha, ki je ustanovil družbo Techniques d’Avant Garde (TAG). Mansour je prav prek TAG postal tesno povezan z McLarnom v začetku osemdesetih let, ko je podjetje investiralo v razvoj novih tehnologij in motorjev v Formuli 1. Njegova vizija in podpora sta pomagali preoblikovati McLaren v eno najuspešnejših in najbolj prestižnih moštev v zgodovini F1 ter širše v avtomobilski industriji. Poleg poslovnih dosežkov je bil znan tudi po svojem diskretnem, a vplivnem slogu vodenja ter strasti do inovacij in športa.
