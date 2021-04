Kriza? Rolls-Royce v 116 letih ni prodajal bolje.

Že lanska avtomobilska kriza, ki je bila neposredno povezana z epidemijo covid-19 in pripadajočih ukrepov, je splošno manj prizadela premijske avtomobilske znamke. Ta trend se bo očitno nadaljeval tudi letos, vsaj glede na zadnje prodajne podatke luksuzne znamke Rolls-Royce. V prvem četrtletju so prodali 1.380 avtomobilov in tako popravili svoj "četrtletni" rekord iz leta 2019. V primerjavi z lanskim "kriznim" prvim četrtletjem je prodaja višja za 62 odstotkov.

Veliko zanimanje za osebno prilagojena vozila

Največjo rast prodaje so pri Rolls-Royceu zabeležili v ZDA, na Kitajskem in v azijsko-pacifiški regiji. Najbolje prodajana modela sta bila ghost in cullinan, prav tako avtomobili iz "custom" prodajnega programa. Letos so kupcem prodali že 20 namensko prilagojenih phantomov.

Cullinan sodi med najbolje prodajane modele znamke Rolls-Royce. Foto: Gregor Pavšič

Phantom - klasika britanske luksuzne znamke, ki je pod lastništvom skupine BMW Group. Foto: plac.siol.net