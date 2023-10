Kot nov – odločite se za nakup preverjenega, malo voženega vozila

Oglasno sporočilo

Največjo skrb pri odločitvi za nakup rabljenega avta pogosto predstavlja njegova nejasna zgodovina. Kupcu se porajajo vprašanja, ali je bilo vozilo v preteklosti poškodovano, ali so prikazani kilometri pristni, ali je prejšnji lastnik vozilo redno servisiral na pooblaščenem servisu in podobno.

Centri rabljenih vozil Emil Frey Select v Ljubljani, Celju in Mariboru so pravi naslov za vse, ki iščete preverjena rabljena vozila. V svojih centrih zagotavljajo bogato izbiro vozil pod uveljavljeno blagovno znamko Emil Frey Select, s katero jamčijo za tehnično brezhibno stanje in preverjenost vseh vozil, ki jih imajo v ponudbi.

Vsa vozila odkupujejo pri preverjenih virih. Z njimi sodelujejo dolgoročno, saj le tako lahko jamčijo za poreklo, kilometrino in tehnično brezhibnost vozil ter tako bodočim lastnikom novih rabljenih vozil zagotovijo dolgoletno brezskrbnost na cesti. Pomembno je izpostaviti, da večji del ponudbe predstavljajo vozila hišnih znamk, ki jih ima skupina Emil Frey v Sloveniji pod svojim okriljem, kar je še dodaten plus pri zagotavljanju sledljivosti življenjskega cikla avtomobila. Poleg tega, da je na vseh treh lokacijah centrov Emil Frey Select mogoče izbirati med pestrim naborom preverjenih rabljenih vozil vseh znamk, so kupcem na voljo tudi certificirana malo rabljena vozila Mercedes-Benz Certified, ki predstavljajo preverjeno jamstvo in kupcem zagotavljajo še dodatno zanesljivost.

Vsa rabljena vozila v ponudbi so kot nova in obenem cenovno dostopnejša. Na vseh opravijo tudi podroben pregled ključnih sklopov:

Kot nova rabljena vozila vseh znamk na enem mestu

V Centru rabljenih vozil Emil Frey Select odkupujejo in prodajajo vozila vseh znamk. To pomeni, da lahko kupci na enem mestu izbirajo med zares širokim naborom vozil različnih znamk, cenovnih razredov in optimalne ohranjenosti. Pri tem v Emil Frey Select jamčijo za tehnično brezhibno stanje in varnost vozil: vsa so podrobno pregledali in preverili, ocenili so jih njihovi hišni strokovnjaki in imajo opravljen tudi natančen pregled ključnih točk.

Preverjena ponudba vozil Mercedes-Benz Certified

Vozila z oznako Mercedes-Benz Certified izpolnjujejo visoke standarde certifikacije znamke Mercedes-Benz. Gre za skrbno izbrane Mercedese z manj kot 120 tisoč prevoženimi kilometri, ki niso starejši od petih let in so uspešno prestali natančni interni tehnični pregled rabljenih vozil. Ob nakupu vozil Mercedes-Benz Certified lastnik prejme dodatno enoletno jamstvo, zagotovljena sta poreklo in kilometrina, vsa vozila so tudi redno servisirana po priporočilih proizvajalca in imajo do naslednjega servisa več kot pet tisoč kilometrov ali vsaj štiri mesece. Mercedes kot ob dnevu prve registracije.

Po meri kupca

Izkušeni prodajni svetovalci centrov Emil Frey Select stranko strokovno vodijo skozi postopek ocene in odkupa njenega rabljenega vozila oziroma prijazno pomagajo z nasveti pri nakupu novega. Odločitev pri izbiri avtomobila po dogovoru olajšajo z virtualnim ogledom vozila in brezplačno testno vožnjo. Omogočajo tudi širok nabor ugodnih, kupcem prilagojenih paketov financiranja ter sklenitev zavarovanja avtomobila po meri voznika.

Vozilo je bolj dostopno s samo desetodstotnim pologom ob nakupu s financiranjem Emil Frey Select, ki je na voljo za vse, ki se odločijo za nakup preverjenega rabljenega vozila pri nas.







Ko se odločate za nakup odličnega, malo rabljenega vozila, se oglasite v centrih Emil Frey Select v Ljubljani, Celju ali Mariboru in izkoristite vse prednosti njihove ponudbe.

