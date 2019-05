Kosti so cele: atraktivno prevračanje vodilnega v SP #video

Svetovno prvenstvo v reliju ta konec tedna prvič gostuje v Čilu. Južnoameriške države so do zdaj najboljše voznike relija poleg tradicionalne Argentine v osemdesetih letih gostile le še na ne najbolj uspelem reliju v Braziliji. Čilske makadamske ceste so včeraj poskrbele za eno izmed najbolj spektakularnih nesreč letošnje sezone, v kateri je dirkalnik povsem razbil eden glavnih favoritov Thierry Neuville (Hyundai).

Po dveh zaporednih zmagah je imel lepo prednost v svetovnem prvenstvu

Belgijec je s sovoznikom Nicolasom Gilsoulom v Čile prispel kot vodilni v svetovnem prvenstvu. Po odpeljanih petih relijih sezone je imel 10 točk naskoka pred aktualnim svetovnim prvakom Sebastienom Ogierjem (Citroen) in še dodatnih 18 točk pred Ottom Tanakom (Toyota). Dve zaporedni zmagi Neuvilla sta tudi prinesli lepo prednost Hyundaiju v skupnem seštevku svetovnega prvenstva med ekipami.

Razbit dirkalnik, a Neuville jo je odnesel s celimi kostmi

Po tem koncu tedna se bodo razvrstitve spremenile. Neuville je včeraj na osmi hitrostni preizkušnji Maria Las Cruces (23 km) naredil manjšo napako. Odneslo ga je na rob ceste, to pa je povzročilo večkratno prevračanje in povsem uničen hyundai i20 WRC. Neuville in Gilsoul sta iz dirkalnika lahko splezala samostojno, a voznika so že na mestu pregledali reševalci in ga poslali na dodatne preiskave v bolnišnico. Tam so zdravniki na sreč ugotovili, da ni utrpel zlomov ali resnejših poškodb in da bo lahko v dirkalniku sedel že na naslednjem reliju na Portugalskem.

Neuville je bil do nesreče uvrščen na tretje mesto. Po dveh dneh relija vodi Tanak pred Ogierjem in Jari-Matti Latvalo (Toyota).