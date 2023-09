Končno v zraku: Airbusovo letalo za pravo revolucijo #foto

Airbus A321 XLR je včeraj vzletel z letališča v francoskem Toulousu in s tem se je začel proces certifikacije tega pomembnega letala. Letalo mora v desetih dneh opraviti okrog 15 poletov in skupno sto ur letenja, pri tem pa brez vmesnih težav dokazati delovanje vseh sistemov. Z letalom so sicer leteli že lani, a tokrat je na krovu celotna posadka in tudi zbrana skupina okrog 30 potnikov. To so predvsem prostovoljci in zaposleni v Airbusu.

Foto: Airbus

Mnogi veliki letalski prevozniki že z nestrpnostjo čakajo to letalo. Zakaj je XLR tako pomemben? To je namreč ozkotrupno letalo, ki je sposobno brez pristanka leteti do 11 ur daleč. To bo prevoznikom omogočilo številne nove možnosti za povezave in tudi oživitev nekaterih linij, ki bi bile z večjimi letali ekonomsko neupravičene.

Po zaslugi dodatnega rezevoarja za gorivo je doseg letala za 15 odstotkov večji kot pri enakem letalu v različici long range. Letalo lahko v zraku ostane 11 ur. To pomeni neposredno povezavo z ozkotrupnim letalom med New Yorkom in Rimom, med Londonom in Vancouvrom, Delhijem in Londonom in podobno.

Predaje letal se bodo naročnikom začele v letu 2024, ko bodo ta letala tudi poletela na komercialnih linijah. Foto: Airbus

Rezerovar za gorivo v zadnjem delu letala. Foto: Airbus

Trije rezervoarji za gorivo, največji je polno integriran v trup letala

S povečanjem največje dovoljene vzletne mase letala na 101 tono (pri različici longe range je ta 97 ton) in dodatnimi 16 tisoč litri goriva je končni doseg letala po specifikaciji Airbusa kar 4.700 navtičnih milj oziroma 8.700 kilometrov.

Zaradi varnostnih pomislekov glede omenjenega prostora za gorivo, pri katerem so morali zmanjšati možnost požara ob nesreči, ki bi jo potniki sicer lahko preživeli, se je doseg letala delno zmanjšal. Ojačati so morali namreč celotno strukturo okrog rezervoarja in to je maso letala povečalo za okrog 700 do 800 kilogramov. Po ocenah letalskih strokovnjakov naj bi to doseg letala zmanjšalo za okrog 200 navtičnih milj oziroma 370 kilometrov. Pri Airbusu so prepričani, da bo vpliv na doseg minimalen in da bo letalo kljub temu zelo konkurenčno. Začetek dobav letal se je iz letošnjega leta vseeno prestavil v leto 2024.

Letalo ima tri večje rezervoarje za gorivo. Prvi je v sprednjem delu letala (3.120 litrov), drugi v sredini med krili (8.200 litrov) in nato še omenjeni rezervoar v zadnjem delu letala s kapaciteto 12.900 litrov. Ta je že integriran v trup letala

Manjša poraba goriva, Airbus kupcem obljublja višje dobičke

Airbus bo z letslom A321 XLR ponudil tudi novejšo alternativo že nekoliko ostarelega boeinga 757. Pri Airbusu trdijo, da ima novo letalo izjemno dobro energijsko učinkovitost. Porabilo naj bi 30 odstotkov manj goriva kot boeing 757. To pa bodo dosegli ob nezmanjšani kapaciteti, to je od 180 do 220 potnikov.

Na dolgih letih bo letalo porabilo manj goriva, a obenem bodo prevozniki s prehodom na manjše letalo zavoljo manjšega števila sedežev imeli tudi manjše prihodke. Letalo bo po pričakovanjih zanimivo predvsem za prevoznike, ki iščejo nova letala za osvežitev svojih flot. Povprečna poraba goriva na sedež bo manjša.

Od uradne predstavitve letala v letu 2019 je Airbus zanj dobil že 570 naročil in sicer iz strani vsaj 27 različnih letalskih družb. Samo britanski United Airlines je že naročil 50 teh letal.