Koliko kupcev bo Porsche speljal Tesli?

Velikoserijski model taycan je napovedal koncept mission E. Atraktivna limuzina bo na ceste zapeljala jeseni prihodnje leto. Foto: Porsche

Če je Tesla v preteklih letih sama orala ledino in pri svojih avtomobilih praktično ni imela resne konkurence, se bo to v prihodnjih letih močno spremenilo. S komercializacijo električnih avtomobilov in prihodom številnih konkurentov se bosta zagotovo zmanjšala vpliv in priljubljenost Tesle. H konkurenci bodo aktualni lastniki pogledovali tudi zaradi nekaterih težav, predvsem s kakovostjo in servisnimi storitvami.

Porsche uspel razprodati prvo leto proizvodnje taycana

Prvi Teslini tekmeci so kar naenkrat postali jaguar i-pace, audi e-tron, mercedes EQ C in predvsem porsche taycan. Ravno zadnji je v javnosti in pri kupcih naletel na veliko simpatij. Klaus Zellmer, predsednik in izvršni predsednik Porscheja v Severni Ameriki, je na avtosalonu v Los Angelesu potrdil, da so prejeli zelo veliko prednaročil. Potrdil je tudi, da je taycan, če bo vsem prednaročilom res sledil nakup vozila in ne bo odpovedi, za prvo leto proizvodnje že razprodan.

Porsche je sprva nameraval izdelati okrog 20 tisoč taycanov na leto, a bodo ta obseg predvidoma povečali. Na Norveškem, kjer Porsche navadno na letni ravni proda 600 vozil, so prejeli 3000 prednaročil z vplačanimi depoziti. Taycan bo dobil tudi svojo crossover izvedbo, s katero si bo predvidoma razdelil letni obseg proizvodnje. Tesla je letos v prvih desetih mesecih v Evropi prodala okrog 22 tisoč modelov S in X.

Večina kupcev prihaja od Tesle

Kot je razkrili Zellmer za CNET, je več kot polovica kupcev povsem novih, takšnih, ki si še nikoli niso lastiti porscheja. Še bolj neverjeten je podatek, da je od te polovice kupcev velika večina tistih, ki si lastijo Teslin električni avtomobil. "Običajno, ko pogledamo, od katere znamke prihajajo naši kupci, so to največkrat Audi, BMW ali Mercedes, v tem primeru pa je številka 1 znamka Tesla," je dejal Zellmer.