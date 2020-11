Koga moti novi avtomobilski DMV? Trgovcev ne.

V primerjavi s trenutnim zakonom o davku na motorna vozila predlog novega zakona občutno znižuje obdavčitev avtomobilov z večjimi (in bolj potratnimi) motorji, a DMV se bo zmanjšal tudi za preostale avtomobile, v povprečju s 460 na 160 evrov. Pri finančnem ministrstvu predvidevajo, da bodo zbrali za konkretnih 65 odstotkov manj dajatev kot do zdaj (28 milijonov evrov manj v prvem letu izvajanja zakona).

Nižji davek pomeni tudi ugodnejšo ceno avtomobila, vseeno pa lahko prihranek okrog 500 evrov primerjamo tudi zgolj z izbiro kovinske namesto osnovne barve novega avtomobila. To sicer velja le ob povprečnem izračunu, saj bodo odstopanja v posameznih primerih lahko precej večja. To velja predvsem za najbolj luksuzna vozila, ki ne bodo imela več dodatnega DMV.

Po trenutno veljavnem zakonu o DMV je osnova za davek na motorna vozila prodajna cena motornega vozila, po novem predlogu zakona pa bo za to odločilna okoljska komponenta. Obdavčitev se bo izračunala iz vsote obveznosti glede na izpuste ogljikovega dioksida in obveznosti glede na emisijski standard EURO. Vsaka od obeh obveznosti se bo določila glede na vrsto goriva, ki se uporablja za pogon motornega vozila. Električna vozila ne bodo obdavčena.

Avtotrgovci dočakali ključno prilagoditev

Razlike vsaj v povprečju torej niso drastične in pogosto se lahko skrijejo tudi v različne pakete in popuste. Z vidika avtomobilskih trgovcev je bila ključna prilagoditev izračuna DMV, ki ne bi več upošteval starega, temveč novi merilni standard WLTP. Izpusti pri tem, ker gre za precej bolj realno meritev, so pri istem avtomobilu mnogo višji. Če prilagoditve ne bi bilo, bi se cene avtomobilov občutno povišale, zato je bila nestrpnost trgovcev, ki so se z ministrstvi glede spremembe zakona DMV dogovarjali že več kot leto, razumljiva.

"Podpiramo novi zakon o DMV. Za nas avtomobiliste in seveda tudi za potrošnike bi bilo najslabše, če letos novi zakon ne bi bil sprejet in bi morali uporabljati veljavnega, namesto vrednosti NEDC kot osnove za izračun davka pa vrednost WLTP," pravi Peter Verčič, predsednik Sekcije za vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije.

Foto: Reuters

Nižja obdavčitev avtomobila pomeni tudi možnost pospeševanja prodaje avtomobilov, ki je letos zaradi koronakrize - resda po letih strme rasti - padla. V primerjavi z lanskim letom bo prodaja novih avtomobilov letos za približno četrtino manjša. Letos je prodaja novih avtomobilov v Sloveniji v prvih desetih mesecih padla za 24 odstotkov, povprečni upad v Evropi znaša dobrih 27 odstotkov.

ZPS: Upoštevati bi morali konkreten izpust avtomobila, ne le splošni emisijski razred

Na vladni potrjeni predlog novega zakona o davku na motorna vozila (sprejeti ga morajo še poslanci) so se odzvali pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Medtem ko pozdravljajo odločitev, da električni avtomobili ne bodo več obdavčeni in bodo tako cenovno postali dostopnejši, izpostavljajo preveč ohlapno določanje izračuna z vidika do okolja bolj ali manj prijaznih avtomobilov znotraj sicer istega emisijskega razreda (EURO).

"Predlagali smo, naj zakonodajalec namesto upoštevanja standarda izpustov EURO v lestvici za odmero davka izpostavi dejanski izpust dušikovih oksidov (NOx) in trdnih delcev. Med posameznimi modeli, ki sicer ustrezajo istemu standardu EURO, so vrednosti izpustov NOx in trdnih delcev namreč različne. Če pri odmeri DMV upoštevamo samo skladnost vozila s posameznim standardom EURO, ne nagrajujemo vozil z nižjimi izpusti od najvišjih dovoljenih," menijo pri ZPS.

"Ker gre za okoljski davek, bi smeli pričakovati, da bodo ta denar raje uporabili za razvoj v Sloveniji izrazito podhranjenega javnega prevoza, ne pa, da se spodbuja nakupovanje novih avtomobilov," so pri ZPS še zapisali v pismu vladi.

Foto: Reuters

Brez davka za električne avtomobile, so ti res predragi?

Po njihovem mnenju so za širšo uporabo električni avtomobili še vedno predragi. To sicer drži, a kot smo dokazali že večkrat, je dolgoročno lastništvo električnega avtomobila (po nižjih dajatvah, cenejši pogonski energiji …) dejansko vsaj enako, če ne celo ugodnejše kot lastništvo primerljivega avtomobila z bencinskim motorjem. To velja za tiste voznike, ki polnijo avtomobil doma in z njim vsak dan prevozijo vsaj do sto kilometrov (dnevni migranti).

"Glede na to, da je povprečna starost avtomobilov na slovenskih cestah več kot deset let, se je treba zavedati, da bodo danes kupljeni avtomobili na naših cestah tudi še po letu 2030," poudarjajo pri ZPS.

Kako se bo izračunal DMV?

Po 1. januarju 2021 ne bo več dovoljeno uporabljati vrednosti izpustov CO2 po starem protokolu NEDC, ki je osnova za trenutno odmero DMV. Dobili bomo nov način določanja osnove, ki bo temeljil na novem standardu WLTP. Pri (rabljenih) avtomobilih, kjer je bil preizkus opravljen po starem protokolu, bodo pri bencinskem motorju dodali 20 odstotkov, pri dizelskem pa 22 odstotkov na vrednost po protokolu NEDC. Po novem bodo osnova za DMV zgolj okoljske značilnosti avtomobilov, izpusti CO2 in okoljski standard EURO, ne pa tudi cena avtomobila, zato na višino davka ne bo vplivala izbrana dodatna (tudi varnostna) oprema.

Obdavčitev večine preostalih avtomobilov (tudi hibridov in priključnih hibridov) bo sestavljena iz dveh delov. Pri prvih so osnova vrednosti izpustov ogljikovega dioksida (CO2) po protokolu WLTP, pri drugih pa standard izpustov EURO, brez upoštevanja dejanskih vrednosti izpustov NOx in trdnih delcev. Moč motorja kot osnova za izračun DMV je ostala pri motornih vozilih brez izpusta CO2, razen tistih na izključno električni pogon.