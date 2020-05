Kmalu konec svetovnega giganta "rent-a-car" posla?

Z epidemijo povezani ukrepi so močno prizadeli najrazličnejša področja avtomobilske industrije. Med temi so tudi podjetja za najem avtomobilov v klasični "rent-a-car" ponudbi. Hertz je eden najbolj uveljavljenih globalnih ponudnikov tega posla, ki pa ga je koronavirus covid-19 močno oklestil. Družba Hertz ima trenutno okrog 17 milijard ameriških dolarjev dolgov oziroma finančnih obveznosti in zgolj v Severni Ameriki so morali odpustiti okrog 10 tisoč zaposlenih, je poročal časnik The Wall Street Journal.

Delnica družbe v treh mesecih izgubila 73 odstotkov vrednosti

Potem ko so finančne težave podjetja prišle v javnost, je vrednost njihove delnice padla za 13 odstotkov. V zadnjih treh mesecih je delnica izgubila 73 odstotkov svoje vrednosti.

Ameriški poslovni mediji poročajo, da Hertz že ni izpolnil določenih plačil in da se pogaja z upniki za uspešno reševanje položaja. Eden rokov za plačilo obveznosti se zaključi že 4. maja in od takrat naprej bo usoda Hertza morda že v rokah upnikov.

Korporacijo Hertz so sicer v Chicagu ustanovili že leta 1918.