Elon Musk: Sto tisoč tesel za Hertz brez popusta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tesla in Hertz

Že včeraj smo poročali o sto tisoč teslah (večinoma model 3), ki jih je naročil Hertz. To je do zdaj največje naročilo električnih avtomobilov kateregakoli podjetja, ki se ukvarja z oddajanjem avtomobilov. Hertz bo avtomobile prevzel do konca prihodnjega leta.

"To želim razjasniti. Avtomobile smo Hertzu prodali brez popusta. Cena je enaka kot za preostale kupce," je na Twitterju poudaril Elon Musk. Bloomberg je sprva poročal, da je neuradna cena posla znašala 4,2 milijarde dolarjev, kar bi ceno enega avtomobila postavilo na 42 tisoč dolarjev. To je danes okvirna cena tesle model 3 v standardni različici z enojnim motorjem.

Veliko naročilo za še več težav s proizvodnjo

Musk ne skriva dejstva, da bo tako veliko naročilo povzročilo še več preglavic pri proizvodnih ozkih grlih. Prodajo tudi za Teslo omejujejo proizvodne kapacitete in ne toliko povpraševanje na trgu. Američani še vedno niso dobili vseh dovoljenj za začetek proizvodnje v Berlinu.

Kljub naročilu Hertza vsaj kratkoročno dejansko ne bodo prodali več avtomobilov. Ker bo zaradi prisotnosti tesel v flotah "rent-a-car" podjetja vanje sedlo še več ljudi kot do zdaj, se zagotovo nadeja novih naročil v prihodnje.

Čeprav brez popusta, je naročilo Hertza povzročilo pravo eksplozijo vrednosti delnice Tesle. Ta je v enem dnevu zrasla za več kot 12 odstotkov in vrednost Tesle je presegla magično mejo bilijon (milijon milijard) dolarjev.