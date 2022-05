Šok za dopustnike: cene rent-a-car avtov v nebo

Zaradi pomanjkanja avtomobilov, višjih cen energentov in splošnega navala turistov so šle cene najema avtomobilov v nebo. To je še posebno opazno v turistično bolj obremenjenih mestih, kjer so cene v primerjavi z letom dni narasle tudi trikratno.

Foto: Guliver Image

Težave so se pričele z epidemijo, ki se je začela pred dvema letoma in praktično čez noč prekinila vsa potovanja. Zaradi spreminjajočih se ukrepov so podjetja za najem avtomobilov zmanjšala število avtomobilov, zdaj pa ob hitrem porastu turistov in potreb po najemu prihaja do težav z dobavnimi verigami. Cene najema avtomobilov so v večjih turističnih državah poskočile za več kot trikrat, še bolj očitno pa je pomanjkanje avtomobilov pri vseh večjih podjetjih rent-a-car.

S prihodom prvih turistov lansko poletje so podjetja še lahko pokrila zahteve turistov, a cene so že lansko leto močno poskočile. Kriza s polprevodniki je zaradi težav z dobavo avtomobilov zelo omejila število novih, zato strokovnjaki opozarjajo, naj turisti svoj avtomobil rezervirajo mesece pred odhodom, saj bo z vsakim tednom povpraševanje večje, ponudba pa manjša. Posledično se bodo tudi cene za tiste avtomobile, ki bodo na voljo, še dvigovale. Toda, kje je meja? Že zdaj so na nekaterih zelo priljubljenih turističnih lokacijah cene višje za trikrat in več.

Zdaj bi plačati skoraj trikrat več

Ko smo leta 2019 z družino obiskali Majorko, priljubljen španski otok, smo za tedenski najem avtomobila plačali 70 evrov. Dodatno smo plačali še 80 evrov za izposojo otroškega sedeža in celotno kasko zavarovanje. Skupaj nas je avtomobil stal 150 evrov. Če bi želeli danes za isti majski termin najeti podobno velik avtomobil (ford fiesta), bi brez otroškega sedeža in zavarovanja plačali 280 evrov. Ko izberemo še te dodatni opciji, bi danes za praktično enak avtomobil danes plačati 400 evrov. To je skoraj trikrat več kot leta 2019.

Podobne izkušnje imajo tudi drugi znanci. Najem avtomobila v Lizboni je po novem vsaj 300 evrov (vw up), kaj šele, da bi izbrali večji avtomobil ali pa takega s samodejnim menjalnikom. Podobno je v vseh evropskih prestolnicah, kjer so se cene za najem avtomobila vsaj podvojile.

Vredno je spremljati ponudbe in iskati najcenejše opcije. To vzame kar nekaj časa, a prihranek je lahko tudi več kot polovičen. Foto: Guliver Image

Zagreb cenejši kot Ljubljana

Ko smo pogledali še cene najema avtomobila v Ljubljani (prevzem in vračilo na Letališču Jožeta Pučnika) in cene primerjali z Zagrebom (prevzem in vračilo na letališču Franjo Tuđman), smo opazili precejšnjo razliko. Za praktično enak avtomobil (v Sloveniji je to vw polo in v Zagrebu opel corsa), bi morali pri nas plačati za tedenski najem v maju malce več kot 300 evrov. V Zagrebu bi nas najem v enakem terminu stal okoli 150 evrov.

Smiselno je spremljati akcije ob koncu tedna

Eden izmed bralcev nam je za aprilsko pot v Madrid povedal, da je dvakrat preklical rezervacijo avtomobila. Z dnevnim iskanjem akcij je tako ceno s prvotnih 480 evrov za tedenski najem z otroškim sedežem znižal kar za polovico. V preteklih letih je za tedenski najem avtomobila v Španiji plačal med 70 in 120 evri. Opozoril je, da imajo ponudniki velikokrat akcije ob koncu tedna, kjer se cena lahko tudi prepolovi. Ob takšnih dvigih cene je smiselno večkrat pregledovati ponudnike in čakati na pravo ceno, a za to sta potrebna čas in tudi vsaj nekaj znanja.

Smiselno je pogledati ponudbo manj znanih ponudnikov, ki so načeloma cenejši kot največji in poznani svetovni igralci. Foto: Guliver Image