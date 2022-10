Avtomobilski velikan v nov posel v Sloveniji

Stellantis je platformo za mobilnost Free2Move kupil pred šestimi leti in nadaljeval širitev. Danes storitve ponujajo v 170 državah po svetu in imajo 1,2 milijona aktivnih uporabnikov. Eden od največjih avtomobilskih koncernov tako širi svoje storitve in bo v skladu z zadnjimi trendi, ko stroški lastništva avtomobilov strmo rastejo in postajajo ljudje s svojimi izdatki vse bolj varčni.

Mladih nakup ne zanima, raje imajo najem

V Sloveniji je upravljanje nad platformo prevzelo podjetje Emil Frey, ki pri nas skrbi za prodajo 12 avtomobilskih znamk. Ravno zaradi velike razvejanosti prodajnih partnerjev bodo hitro širili število agentskih mest. Z zdajšnjih 14 jih bodo do konca leta odprli 30, v prihodnjem letu pa nameravajo še dodatno širiti svojo ponudbo, skupaj bodo imeli odprtih 50 agentskih mest oziroma bodo imeli na voljo več kot 500 vozil.

Zakaj se torej nekateri klasični prodajalci avtomobilov v Evropi usmerjajo v nove vrste mobilnosti? Trendi za prihodnost so jasni. Elektrifikacija postaja glavna pogonska izbira, hkrati sta med glavnimi razvojnimi cilji avtonomna vožnja in povezljivost avtomobilov. Četrti najpomembnejši razvojni steber prihodnosti je razvoj različnih oblik mobilnosti. Če ob tem upoštevamo še upadajoč življenjski standard (izvzeto za kupce premijskih znamk), vse višje stroške lastništva avtomobilov in dejstva, da za mlajše kupce lastništvo avtomobila ni najpomembnejše. Tukaj želijo v igro vstopiti v družbi Stellantis s platformo Free2Move.

V ponudbi bodo avtomobili, ki jih na našem trgu prodaja Emil Frey. Foto: Gašper Pirman

V ospredju so daljši najemi vozil, kar je pogodu predvsem tistim, ki avtomobila ne potrebujejo vsakodnevno in si ga želijo deliti z drugimi vozniki. Foto: Gašper Pirman

V Slovenijo se vrača ami

Kot že omenjeno, upravlja Free2Move skupina Emil Frey, zato bodo na voljo avtomobili znamk Alfa Romeo, Abarth, Citroën, DS, Fiat, Fiat Professional, Honda, Jeep, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, Peugeot in Smart. Za zdaj je mogoč najem le osebnih vozil, pozneje naj bi bila na voljo tudi lahka gospodarska vozila.

Bo pa kmalu mogoče najeti Citroënov model ami, ki ga sicer pri nas ta znamka ne prodaja. Gre za prikupen majhen električni mestni avtomobil, ki je osvojil srca kupcev predvsem v največjih mestnih mestih. Oznaka ami je za Citroën seveda zelo nostalgična. Model ami so izdelovali med letoma 1961 in 1978, ko so na ceste poslali več kot 1,8 milijona primerkov tega takrat družinsko naravnanega avtomobila. Amije so izdelovali tudi v koprskem Cimosu, zato ima še danes na avtomobil nostalgične spomine mnogo Slovencev.

Novodobni električni ami je dolg 2,41 metra in širok 1,39 metra. Obračalni krog znaša 7,2 metra. V primeru dostavniške izvedbe prtljažni prostor meri do 400 litrov. Baterija ima zmogljivost 5,5 kilovatne ure, kar naj bi v mestu zadoščalo za 75 kilometrov dosega. Najvišja hitrost je omejena na 45 kilometrov na uro.

Citroen C3 ali podobna velikost Free2Move Sixt Avantcar Dnevni najem (cena v EUR) 39,04 30,93 25,6 Tedenski najem (cena v EUR) 168,36 125,06 144,16

Hiter naskok na vrh: veliko mest, veliko avtov

Sistem souporabe v Sloveniji je v zadnjih letih v vse večjem vzponu, število uporabnikov raste z vsakim dnem. A pri Free2Move vsaj za zdaj še ne bodo ponujali možnosti souporabe vozil, temveč le najem avtomobilov oziroma rent-a-car. Največji tekmec tako ni vodilni ponudnik storitev za souporabo avtov pri nas Avant2Go, temveč ponudniki najema avtomobilov kot so Sixt, Europcar, Renty, Hertz in drugi.

Ravno zaradi velikega števila agentskih mest in avtov bodo po napovedih hitro skočili na prvo mesto največjih ponudnikov teh storitev pri nas. To jim bo po eni strani uspelo tudi zaradi začetnih akcijskih cen, ki so v tem trenutku, še posebej ob daljšem najemu, nižje od konkurence.