Pomembna novost za lastnike električnih vozil

Promet se spreminja in le najboljši stopajo v korak s časom. V Petrolu se na spremembe prilagajajo s priročnimi rešitvami, kot so paketi e-polnjenja in domače e-polnilnice, ter celo celovitimi storitvami, med katerimi izstopajo prilagodljivi najemi električnih vozil.

Foto: Petrol d. d.

Z razvojem tehnologije se korenito spreminja tudi mobilnost na cestah. Od vse večjega števila električnih avtomobilov do elektrifikacije drugih mobilnih sredstev. Ob tem se pojavljajo tudi vedno nove potrebe, ki so odraz soočanja z novimi, prej neznanim izzivi. V Petrolu želijo voznikom ponuditi preproste rešitve na vseh njihovih poteh.

V Petrolovi ponudbi tako najdemo številne okolju prijazne energetske rešitve, med katerimi nekatere predstavljajo novost na slovenskem trgu e-mobilnosti in predvsem omogočajo tako okolju prijazen način potovanja kot tudi prihranke v družinskem proračunu.

Prihranki s sončno elektrarno še večji z električnim vozilom

Da se sončna elektrarna, še posebej v kombinaciji s hranilnikom električne energije, za katerega trenutno Borzen ponuja izjemne subvencije, izplača zaradi prihrankov pri električni energiji, je že splošno znano dejstvo. A prihranki družinskega proračuna so še občutno večji, če na doma pridelani sončni energiji polnimo tudi električno vozilo. Če ob izračunu povračilne dobe za investicijo v sončno elektrarno upoštevamo tako prihranke za elektriko kot tudi tiste za gorivo, bo bistveno krajša. Naložba pa torej še bolj smiselna.

Ne le zaradi stroškov, številna gospodinjstva se danes odločajo za namestitev sončne elektrarne tudi zato, da bi z njo povečala vrednost svojega doma. Povrhu vsega gre tudi za čisto in trajnostno rešitev, ki nima negativnega vpliva na okolje.

Pri Petrolu olajšajo celoten postopek namestitve sončne elektrarne, vključno z ugodnim financiranjem brez obresti in brez pologa do sedem let. Odlična dopolnitev sončni elektrarni so tudi toplotne črpalke – zaradi enostavnosti uporabe, ker potrebujejo malo vzdrževanja in so hkrati stroškovno učinkovite – in domače električne polnilnice.

Foto: Petrol d. d.

Ugodna ponudba električnih polnilnic za dom

Poslanstvo Petrola je omogočanje mobilnosti, zato z raznoliko ponudbo naslavlja različne potrebe svojih strank. Tako so pripravili tudi ugodno ponudbo električnih polnilnic za dom, kjer lahko hišno polnilno postajo Glow Box Gold dobite že po 44,57 evra na mesec. Nakup je mogoč na do 24 obrokov, v ceno pa je vključena še osnovna montaža.

Prednost e-polnilnic za dom je predvsem, da lahko svojega električnega konjička napolnite kar pred hišo ali v garaži. Ob prihodu domov lahko avto priključite na domače omrežje, v času zunaj aktivne porabe, in zjutraj bo zopet pripravljen za pot.

Brezskrbnost na poti s paketi e-polnjenja Pri e-mobilnosti je čedalje pomembnejši doseg in z njim možnost enostavnega potovanja tudi na daljše razdalje, zato se pri Petrolu usmerjajo tudi v zagotavljanje e-mobilnosti na poti. Da bi bila ta prijetnejša, razvijajo uporabniku prijazne pakete polnjenja, kot so paketi Onecharge in Brezskrbni. S paketom Brezskrbni M lahko preprosto polnite že od 36 evrov na mesec. Poleg ugodne naročnine paketi e-polnjenja uporabnikom omogočajo brezskrbno polnjenje z letnim zakupom kilovatnih ur, pri čemer lahko izbirajo med različnimi količinami zakupa – prilagojenimi njihovim potrebam in potovalnim navadam. S tem imajo stranke zagotovljene prihranke pri javnem polnjenju, ugodnosti paketov in predvsem enostavno izkušnjo električne mobilnosti.

Foto: Petrol d. d.

Največja mreža e-polnilnic v Sloveniji

Električna vozila že dolgo niso več namenjena samo mestni vožnji. Družine po Sloveniji jih uporabljajo tudi za pot na morje in dopustovanja po Sloveniji, regiji in Evropi. Petrolova mreža javnih e-polnilnic je ena najbolj razvejanih v regiji. Danes jo uporablja že več kot 90 odstotkov slovenskih voznikov električnih vozil, še naprej pa jo vztrajno širijo in se povezujejo v rastočo mrežo e-polnilnic po Evropi.

Zaradi vse večjega števila električnih vozil na naših cestah je še kako pomembna tudi količina e-polnilnic, ki je na voljo voznikom. V regiji Petrol upravlja 514 polnilnic, na katerih so vozniki v prvih sedmih mesecih letos s 144.950 polnilnimi sejami prenesli več kot 2,5 gigavatne ure električne energije. So tam, kjer se vozniki zadržujejo krajši čas, opravijo hitro polnjenje, da lahko čim prej nadaljujejo pot. Polnjene je mogoče s telefonom (z aplikacijo OneCharge) ali s Petrolovo kartico elektromobilnosti.

Ultrahitra polnilna infrastruktura je tu Hiter tempo življenja je glavni razlog, da si vozniki električnih jeklenih konjičkov želijo za polnjene porabiti čim manj časa. Tako so v Petrolu osredotočeni tudi na vzpostavitev ustrezne ultrahitre polnilne infrastrukture na avtocestah, hitre in običajne polnilne infrastrukture v večjih mestih ter pred trgovskimi centri, tako na slovenskem kot hrvaškem trgu. Od začetka do konca leta bodo skupno postavili 25 ultrahitrih polnilnic ob avtocestah po Sloveniji, ki bodo voznikom na voljo na 18 lokacijah. Del novopostavljene polnilne infrastrukture bo namenjene tudi polnjenju tovornih vozil.

Foto: Petrol d. d.

V ospredje stopa najem električnih vozil

Da bi kar se da okrepili električno mobilnost v regiji in uporabnikom omogočili kar najboljšo izkušnjo okolju prijaznega cestnega prometa, v Petrolu vlagajo v dostopnost naprednih rešitev za polnjenje.

Prihodnost e-mobilnosti vidijo kot pomemben steber trajnostnega razvoja, zato bodo nadaljevali razvoj infrastrukture za e-mobilnost, kar vključuje širitev mreže električnih polnilnic, uvajanje novih digitalnih platform, kot je OneCharge, in ponudbo uporabniku prijaznih paketov polnjenja.

A navade prebivalstva se spreminjajo. Koncept lastništva vse bolj zamenjuje najem, naj gre za občasni ali dolgotrajni. To vse bolj vpliva tudi na vozne parke gospodinjstev in podjetij. V podjetju Petrol se tako osredotočajo – z njihovim hčerinskim podjetjem ATET – tudi na celovite storite, kot so prilagodljivi najemi in upravljanje električnih vozil ter integracija polnilnih rešitev v podjetja in domove.

Foto: Petrol d. d.

Z inovativnimi pristopi uspešno optimizirajo manjše in večje vozne parke, nudijo fleksibilne kratkoročne najeme vozil, dolgoročnim najemom vozil pa dodajajo nove rešitve – vključno s storitvami "od vrat do vrat", polnilno infrastrukturo ter paketi polnjenja vozil na poti – kar omogoča mobilnost brez visokih investicijskih stroškov.

Največja prednost Petrola, naj gre za poslovno ali zasebno uporabo, je ravno možnost združevanja rešitev mobilnosti z drugimi energetskimi storitvami. Tako lahko oblikujete storitev po meri, zraven pa uživate v jasnem pregledu nad stanjem in 24/7 strokovno podporo med uporabo.