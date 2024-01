Hertz v hitro razprodajo električnih, kje so razlogi?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hertz se je najprej do konca leta 2024 zavezal, da bo že 25 odstotkov njihove flote za izposojo predstavljali električni avtomobili. Prejšnji mesec pa so že začeli s prodajo 20 tisoč električnih avtomobilov različnih proizvajalcev, med katerimi pa večino predstavljajo Teslina vozila.

Visoki stroški popravil, avtomobile so tudi kupili tik pred velikimi pocenitvami

Pri Hertzu so sicer poudarili, da so z električnimi avtomobili izboljšali raven zadovoljstva svojih strank, finančno pa so jih obremenili višji stroški s popravili avtomobilov. Hertz je tesle kupil tudi tik pred njihovo lansko občutno pocenitvijo, kar je še izdatno prispevalo k večji izgubi. Skupno bodo s prodajo “pod ceno” zdaj izgubili okrog 245 milijonov ameriških dolarjev.

Del prodaje od električnih avtomobilov bo Hertz namenil tudi nakupu novih bencinskih avtomobilov. Vodstvo podjetja sicer vztraja, da bo še naprej sledilo elektrifikaciji svoje flote in glede na izrečeno lahko pričakujemo nove nakupe v prihodnosti. Novi ponudniki bodo poleg Tesle zagotovo tudi veliki kitajski proizvajalci, ki v poslu “rent-a-car” vidijo velik potencial.