Ključni infrastrukturni preskok: znani prvi lokaciji v Sloveniji

ELES je na sobotnem kongresu Društva e-mobilnost Slovenija predstavil prve podrobnosti prihodnjih polnilnih parkov v Sloveniji. Do leta 2035 bi jih lahko postavili med 15 in 20.

Z naraščanjem števila električnih avtomobilov, ki vse bolj vstopajo v vsakdanjo sfero mobilnosti tudi v Sloveniji, postaja pomembno vprašanje ustrezne polnilne infrastrukture zanje. Če so bila pred leti zaželena polnilnice z enosmernim tokom moči vsaj 50 kilovatov, so zdaj želen standard posamične ultra zmogljive polnilnice in napovedani polnilni parki. Ti bodo proti koncu desetletja že postali nujni, da bo promet z naraščajočim številom električnih avtomobilov lahko potekal nemoteno.

Uroš Salobir, direktor strateških inovacij pri Elesu, je že v pogovoru za Siol.net napovedal gradnjo velikih polnilnih parkov s priključnimi močmi več deset megavatov (MW). Za primerjavo, trenutno ima ena polnilna lokacija Ionity priključno moč en MW. Tako visoke priključne moči bodo omogočale na desetine priključnih mest za polnilnice HPC, kar bo pomembno predvsem za daljša potovanja z električnimi avtomobili. Pri tem se je Slovenija tudi na področju elektromobilnosti znašla na križišču evropskih koridorjev.

Foto: Blaž Hrovat DEMS

Foto: Blaž Hrovat DEMS

Leta 2025 polnilni park v Kranju, dve leti pozneje pri Novem mestu

Polnilni park bo sodeč po objavljenem zemljevidu stal poleg avtoceste pri Novem mestu in sicer v neposredni bližini enega od obeh obstoječih obvozov oziroma tamkajšnje Darsove vzdrževalne baze. Predvidena priključna moč bo znašala 60 megavatov (MW), kar omogoča priključitev več kot sto ultra zmogljivih polnilnic (HPC). Te bodo kajpak dodajali postopoma in vzporedno z naraščanjem števila električnih vozil, tako bo predvidoma ob odprtju tam postavljenih okrog 20 HPC.

Polnilni park se bo razprostiral na 14 tisoč kvadratnih metrih, zemljišče je v lasti novomeške občine. Pri Elesu začetek delovanja tega polnilnega parka napovedujejo z letom 2027.

Kje bodo polnilni parki do leta 2035?

Že dve leti prej bo odprt polnilni park v Kranju, kjer pa gradbena dela že potekajo. Tu je predvidena priključna moč 20 MW, mogoča pa bo priključitev več kot 30 polnilnic HPC. Tako kot v Novem mestu bo tudi tu bližina avtoceste z urejenim dostopom iz obeh smeri.

Kot je v našem intervjuju napovedal že Salobir, bi Slovenija do leta 2035 potrebovala od 15 do 20 polnilnih parkov. Kot kaže zgornja fotografija jih Eles načrtuje ob vseh štirih avtocestnih krakih, po tri oziroma štiri proti Dolenjski, Primorski, Gorenjski in Štajerski, dodatna dva še proti Prekmurju. Prav tako načrtujejo polnilni park pri Ljubljani. Predvidene priključne moči bodo od 40 do 80 MW.