Novi avtomobili so se v zadnjih petih letih v povprečju podražili za več kot 20 odstotkov. Kje so razlogi za tako visoke cene?

Avtomobilski proizvajalci so leta 2019 pred epidemijo covid-19 v 28 državah Evropske unije prodali skoraj 14 milijonov novih avtomobilov letno. Enako je bilo že pred gospodarsko krizo okrog leta 2008. Z epidemijo covid-19 pa je avtomobilska industrija zapeljala v prodajno krizo – najprej je bila otežena prodaja vozil in nekaj časa tudi njihova proizvodnja, po epidemiji se je močno zapletlo še z dobavami polprevodnikov in z vojno v Ukrajini tudi kablov.

Leta 2020 je prodaja padla pod mejo deset milijonov avtomobilov, šele po letu 2022 pa se je začela občutneje dvigati. Zdaj se približuje meji 12 milijonov avtomobilov, kar pa je še vedno približno dva milijona avtomobilov manj kot pred petimi leti.

Proizvajalci in trgovci so se odzvali z višjimi cenami in zato zaslužki v teh petih letih niso trpeli, spremembe pa so občutili zaposleni v številnih tovarnah. Marsikatera znamka zaradi nižje prodaje težko izkoristi polne proizvodne kapacitete tovarn.

Primerjava cen leta 2019 in 2024 (v EUR):

BENCINSKI ELEKTRIČNI 2019 2024 razlika 2019 2024 razlika 38 tisoč 42 tisoč + 10 % Francija 59 tisoč 55 tisoč -6 % 42 tisoč 53 tisoč + 26 % Nemčija 60 tisoč 64 tisoč + 5 % 37 tisoč 43 tisoč + 18 % Italija 49 tisoč 64 tisoč + 32 % 37 tisoč 44 tisoč + 18 % Španija 62 tisoč 63 tisoč + 2 % 38 tisoč 50 tisoč + 29 % V. Britanija 61 tisoč 71 tisoč + 17 %

vir: JATO Dynamics (stanje november 2024)

Foto: Leapmotor

Povprečni Nemec v enem letu ne zasluži za nov avtomobil

Danes je povprečna cena novega avtomobila v Nemčiji že več kot 56 tisoč evrov, kažejo podatki analitične družbe JATO Dynamics. Po podatkih nemškega statističnega urada je to več, kot povprečni Nemec zasluži v vsem letu (51.900 evrov). Podobno velja tudi za druge največje evropske avtomobilske trge – v Franciji je povprečna cena novega avtomobila 49 tisoč evrov, v Španiji 54 tisoč evrov in v Italiji 56 tisoč evrov. V Veliki Britaniji je ta znesek letos 49 tisoč funtov oziroma 59 tisoč evrov.

Svojo vlogo je odigrala inflacija. Ta je bila letos septembra v Evropi 1,7-odstotna, kar je bilo precej manj, kot je znašala inflacija med novembrom 2021 in septembrom 2023 – oktobra 2022 je dosegla vrh z 10,6 odstotka.

Med petimi največjimi avtomobilskimi trgi v Evropi (Nemčija, Francija, Španija, Italija, Velika Britanija) so bile podražitve avtomobilov najočitnejše v Veliki Britaniji in Italiji. Tam danes kupec za nov avtomobil v povprečju plača 45 odstotkov več kot pred petimi leti.

Bencinski avtomobili so se podražili bolj kot električni

Svoje so k višjim cenam prinesli varnostno bolje opremljeni avtomobili, povod za višje cene je bilo ob pomanjkanju polprevodnikov pred leti tudi pomanjkanje novih vozil na trgu, enako pa tudi številčnejši prihod električnih avtomobilov. Zanimivi so podatki, da so se v zadnjih petih letih izdatneje podražili novi avtomobili s klasičnim bencinskim kot električnim motorjem.

Podražitve avtomobilov s klasičnimi pogoni lahko napovedujemo tudi za prihodnja leta – to bo posledica ostrejših predpisov glede izpustov CO2, na drugi strani pa se bodo s prihodom manjših vozil električni avtomobili v povprečju pocenili.