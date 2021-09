Kje je Slovenija? Te neverjetne razlike po Evropi skrbijo voznike.

Podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev jasno kažejo, kako neuravnoteženo je po Evropi razvita polnilna infrastruktura za električne avtomobile. Deset držav na sto kilometrov nima niti ene polnilnice. Vse te države z izjemo Madžarske imajo skupni tržni delež električnih avtomobilov in priključnih hibridov pod tremi odstotki. Osemnajst držav članic EU ima na sto kilometrov cest manj kot pet polnilnih postaj, le štiri države pa imajo v povprečju na sto kilometrov celo več kot deset polnilnic.

Zaskrbljujoča razlika med Nizozemsko in osemkrat večjo Poljsko

V oči bode razlika med Nizozemsko, kjer imajo vsakih sto kilometrov kar 45 polnilnic in Poljsko, ki je kot država osemkrat večja, a ima le eno polnilnico na vsakih 250 kilometrov. To so zaskrbljujoči podatki v obdobju, ko vse več avtomobilskih znamk med leti 2030 in 2040 napoveduje popoln prehod na elektropogone, enak predlog pa ima za leto 2035 tudi Evropska komisija.

“Od prebivalcev Grčije, Litve, Poljske ali Romunije, ki morajo do polnilnice potovati 200 kilometrov, trenutno težko pričakujemo odločitev za električni avtomobil,” ocenjuje Eric-Mark Huitema, generalni direktor ACEA.

Povprečni podatek o številu polnilnic na sto kilometrov je nekoliko suhoparen, saj veliko pomenijo tudi različni tipi polnilnic in kje so te postavljene. V Ljubljani se je v mestnem središču njihovo število v zadnjih letih povečalo. Foto: Gregor Pavšič

Slovenija ima v povprečju 1,6 polnilnice na sto kilometrov cest

Slovenija ima na sto kilometrov cest po podatkih ACEA 1,6 električne polnilnice. Na vrhu so torej Nizozemska (47,5), Luksemburg (34,5), Nemčija (19,4), Portugalska (14,9) in Avstrija (6,1), na dnu lestvice pa Litva (0,2), Grčija (0,2), Poljska (0,4), Latvija (0,5) in Romunija (0,5).

Primerjava stanja po evropskih državah (vir: ACEA):