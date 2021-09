Včeraj so cene aluminija na londonski borzi kovin dosegle najvišjo raven v zadnjih desetih letih. Po letih padanja cen se je cena za tono aluminija v zadnjem letu skoraj podvojila - predvsem na račun velikega povpraševanja in majhnih zalog. Kitajska je namreč kot največja proizvajalka aluminija na svetu vzpostavila strožje zahteve glede nadzora porabe energije. Da bi zadostili vsem zahtevam zakonodajalcev, so zato proizvajalci zmanjšali proizvodne količine aluminija.

V zadnjih treh mesecih se je cena za tono aluminija dvignila za 1,8 odstotka na 2.696 dolarjev (2.278 evrov), s tem pa je nakupna cena dosegla najvišjo nakupno ceno od maja 2011, ko so na tej borzi za tono aluminija zahtevali 2.726 dolarjev (2.303 evrov). Če se bo cena še naprej dvigovala v takšnem ritmu, bo kmalu dosežena tudi daleč najvišja meja do zdaj, 3.000 dolarjev (2.535 evrov).

Na račun zmanjšanja emisij višje prodajne cene surovin

Cene aluminija so v zadnjem letu dobile zagon predvsem zaradi povečanega povpraševanja, ki mu je sledila še zmanjšana proizvodnja. Za manjše količine izdelanega aluminija ni kriva le epidemija covid-19, temveč so oblasti v kitajski regiji Guangxi odredile strožje kontrole glede porabe energije teh proizvodnih obratov. Tretje največje središče za proizvodnjo aluminija na Kitajskem je v juliju proizvedlo 925.500 ton aluminija, zaradi uradne napovedi lokalnih oblasti pa se je trgovalna vrednost aluminija dvignila na 21.390 juanov (2.797 evrov), kar je blizu rekordne vrednosti iz avgusta 2008, ko je bila cena 21.550 juanov (2.818 evrov).

Zaradi kitajskih oblasti so proizvajalci pod vse večjim pritiskom, celotno situacijo poslabšuje še gromozansko povpraševanje po aluminiju, zato ni pričakovati umiritve cen. Po napovedih analitikov bo v primerjavi z lanskim letom proizvodnja na kitajskem sicer rasla, a v počasnejšem ritmu. Leto 2021 bodo končali s 500 tisoč do 600 tisoč tonami manj proizvedenega aluminija, kot so načrtovali na začetku leta.

Energijske omejitve bodo še zmanjšale proizvodnjo

Pri Consultancy Mysteel so opozorili, da bo osem podjetij za izdelavo aluminija v pokrajini Guangxi moralo skozi celoten september ohraniti proizvodnjo na 80-odstotni učinkovitosti povprečne mesečne proizvodnje iz prvega polletja. To bi pomenilo, da se bo do konca leta proizvodnja aluminija znižala za 475 tisoč ton.

Na Kitajskem se je v ponedeljek na sestanku zbralo kitajsko združenje industrije neželeznih kovin, kjer so razpravljali o tem, kako dvigniti proizvodnjo in zadostiti potrebam trga. Na drugi strani so se na isti dan na sestanku zbrale lokalne oblasti in razpravljale, kako še dodatno zmanjšati porabljeno energijo za izdelavo energijsko požrešnih materialov in s tem slediti zahtevam Pekinga o nujnem nadaljnjem zmanjševanju porabe energije po celotni državi. Iz Pekinga prihajajo tudi zahteve o zmanjševanju emisij.

Bo na koncu vse plačal potrošnik?

Zahteve Pekinga in omejitve proizvodnje bodo imele katastrofalen učinek na cene aluminija v prihodnosti. Kot pričakujejo analitiki, se bodo cene izstrelile v nebo, če se ne bo zmanjšalo povpraševanje ali povečala proizvodnja. Aluminij namreč potrebujejo za izdelavo avtomobilov, zabavnih vsebin, malih domačih naprav, letal, orožja in tudi za proizvodnjo pločevink za različne pijače.

Do umirjenja naj ne bi prišlo pred letom 2022, takrat pa bo vse odvisno od tega, v katero smer se bo odvila epidemija in ali bodo v Pekingu še vedno pospešeno zmanjševali porabo energije ter posledično stremeli k zmanjševanju izpustov emisij.