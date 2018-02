Kitajski vstop v Daimler: se obetajo spremembe?

Po trenutni ceni delnice je Li za svoj delež plačal skoraj devet milijard dolarjev in postal največji posamični delničar podjetja, ki ima pod svojim okriljem avtomobile, tovorna vozila in potniške kombije mercedes-benz. Skoraj deset odstotkov vseh delnic je Li kupoval počasi, zadnjih nekaj tednov, nakupe pa je končal v petek.

Kitajski proizvajalec, ki je hkrati tudi lastnik švedskega Volva, si že dalj časa sodelovati z Daimlerjem pri razvoju električnih avtomobilov. Novembra lani naj bi Nemci zavrnili ponudbo Kitajcev, ki so ponudili odkup petih odstotkov podjetja po znižani ceni.

Kot so poudarili pri Daimlerju, je nakup Lijeva zasebna investicija in ne poslovni nakup. Pred njegovim vstopom v podjetje je bil s 6,8 odstotka delnic največji delničar podjetje Kuwait Investment Authority.

Geely ima poleg Volva večinski delež še v britanskemu Lotusu, leta 2013 pa so pred bankrotom rešili še Manganese Bronze Holdings, ki je izdeloval prepoznavne črne londonske taksije. Letos naj bi v Evropo zapeljal še Lynk & Co.

Kdo je Li Shufu?



Li se je rodil leta 1963 v mestu Taizhou v provinci Zhejiang. Podjetje Geely Automobile je ustanovil leta 1986, ki je danes drugo največje privatno avtomobilsko podjetje na Kitajskem. Po podatkih iz leta 2013 je bil Li 63 najbogatejši človek na Zemlji, njegovo vrednost so takrat ocenjevali na nekaj več kot 2,6 milijarde dolarjev. Do danes se je njegovo bogastvo povečalo na približno 17,5 milijarde dolarjev.



28 marca 2010 je Geely za 1,8 milijarde dolarjev od forda odkupil Volvo Cars in Li je postal še predsednik švedskega proizvajalca vozil.