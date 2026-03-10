CATL kot največji svetovni proizvajalec baterij je lani zaslužil skoraj deset milijard evrov, kar presega skupni zaslužek vodilnih kitajskih proizvajalcev avtomobilov.

Kitajski proizvajalec baterij CATL je v letu 2025 dosegel najboljše finančne rezultate v svoji zgodovini. Podjetje je ustvarilo več kot 9,6 milijarde evrov čistega dobička, hkrati pa močno povečalo proizvodnjo, svetovni tržni delež in investicije v raziskave.

CATL je lani ustvaril čisti dobiček v višini 9,6 milijarde evrov, kar pomeni 42,3-odstotno rast na letni ravni. Skupni prihodki so dosegli približno 56,5 milijarde evrov, kar predstavlja 17-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej. Rast dobička je bila bistveno hitrejša od rasti prihodkov, kar po oceni analitikov kaže na izboljšano učinkovitost poslovanja in večjo profitno maržo. Tako imenovani prilagojeni čisti dobiček je dosegel približno 8,6 milijarde evrov, kar pomeni 43-odstotno rast.

Foto: CATL

Baterije za električna vozila ostajajo jedro poslovanja

Največji del prihodkov še vedno prihaja iz segmenta baterijskih sistemov za električna vozila. Ta je v letu 2025 ustvaril približno 42,2 milijarde evrov prihodkov, kar je skoraj 75 odstotkov vseh prihodkov podjetja. Bruto marža v tem segmentu je znašala 23,8 odstotka.

Drugo najpomembnejše področje so sistemi za shranjevanje energije, ki postajajo eden najhitreje rastočih segmentov. Ta dejavnost je ustvarila približno 8,3 milijarde evrov prihodkov in dosegla 26,7-odstotno bruto maržo, kar je celo več kot pri baterijah za vozila. Segment materialov in recikliranja baterij je ustvaril približno 2,9 milijarde evrov prihodkov, vendar je v primerjavi z letom prej upadel.

Vodilni položaj na svetovni ravni in širitev proizvodnje

CATL je tudi v letu 2025 ohranil vodilni položaj na svetovnem trgu baterij. Po podatkih raziskovalne hiše SNE Research je podjetje povečalo svetovni tržni delež baterij za električna vozila na 39,2 odstotka, kar pomeni že deveto zaporedno leto na prvem mestu. Pri baterijah za shranjevanje energije je podjetje vodilno pet let zapored.

Proizvodnja in dobave baterij so prav tako dosegle nove rekorde. Prodaja litij-ionskih baterij je znašala 661 gigavatnih ur (GWh), kar je skoraj 40 odstotkov več kot leto prej. Od tega je 541 GWh pripadalo baterijam za električna vozila, 121 GWh pa sistemom za shranjevanje energije. Skupna proizvodna zmogljivost je dosegla 772 GWh, dodatnih 321 GWh zmogljivosti pa je še v gradnji.

Dobiček, ki presega avtomobilsko industrijo

Velikost dobička podjetja postane še bolj očitna v primerjavi z avtomobilsko industrijo. Čisti dobiček CATL v letu 2025 bi po ocenah presegel skupni letni dobiček večine kitajskih avtomobilskih proizvajalcev skupaj, vključno z največjimi igralci v državi, kot so BYD, Geely, SAIC, Changan in Great Wall Motor.

