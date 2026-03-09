Kitajski BYD je predstavil drugo generacijo svoje baterije, ki obljublja izjemno hitro polnjenje in večjo energijsko gostoto. Nova tehnologija v kombinaciji z ultrazmogljivimi 1,5-megavatnimi polnilnicami omogoča polnjenje baterije skoraj tako hitro, kot traja točenje goriva pri klasičnih avtomobilih. Tehnologijo bo v Evropo pripeljal avtomobil denza Z9GT.

BYD je predstavil drugo generacijo baterije Blade, ki temelji na železofosfatni kemiji (LFP) in prinaša pomembne izboljšave glede energijske gostote, učinkovitosti in hitrosti polnjenja. Nova generacija je približno pet odstotkov energijsko gostejša od prve, hkrati pa omogoča bistveno hitrejše polnjenje, kar bi lahko pomembno vplivalo na prihodnji razvoj električnih vozil.

Foto: BYD

Foto: BYD

Po podatkih proizvajalca lahko nova baterija doseže izjemno visoke moči polnjenja. Od deset na 70 odstotkov jo je mogoče napolniti v približno petih minutah, od 10 do 97 odstotkov pa v manj kot desetih minutah. Takšne vrednosti so primerljive s časom, ki ga vozniki običajno potrebujejo za točenje goriva, kar pomeni pomemben korak k odpravi ene največjih ovir pri električni mobilnosti – dolgega časa polnjenja.

Posebej impresivni so tudi rezultati v zelo hladnih razmerah. BYD navaja, da se lahko baterija po 24 urah izpostavljenosti temperaturi −30 stopinj Celzija napolni z 20 na 97 odstotkov v približno 12 minutah. Nizke temperature so namreč ena največjih težav pri klasičnih litij-ionskih baterijah, saj upočasnijo prenos elektronov in s tem močno zmanjšajo učinkovitost polnjenja.

Tehnologijo so predstavili na primeru električnega modela denza Z9GT, ki se je na novi 1,5-megavatni polnilnici napolnil od devet na 97 odstotkov v manj kot desetih minutah.

Svoje megavatne polnilnice bodo poslali tudi v svet

Ključno vlogo pri doseganju takšnih rezultatov ima tudi nova infrastruktura za polnjenje, ki jo BYD razvija pod imenom Flash Charging. Sistem uporablja tisočvoltno arhitekturo in lahko doseže moč do 1.500 kilovatov, kar je bistveno več od večine današnjih hitrih polnilnic. Polnilne postaje so zasnovane podobno kot klasične bencinske črpalke, kar omogoča hiter prihod in odhod vozil.

BYD namerava takšno infrastrukturo najprej hitro razširiti na domačem trgu. Do konca leta 2026 želi na Kitajskem postaviti približno 20 tisoč ultra hitrih polnilnih postaj, ki bodo pokrivale večino večjih mest in glavnih avtocest. Sistem vključuje tudi integrirane baterijske hranilnike energije, ki zmanjšujejo obremenitev električnega omrežja.

Podjetje načrtuje tudi globalno širitev tehnologije. Mednarodna uvedba sistema Flash Charging je predvidena do konca leta 2026, predvsem na trgih, kjer BYD že vzpostavlja proizvodne obrate, kot so Tajska, Brazilija in Madžarska.