Kitajski BYD pred veliko spremembo v Evropi? Nezadovoljstvo je očitno.

BYD je največji kitajski proizvajalec avtomobilov, ki s prvimi prodajnimi rezultati v Evropi - še posebej izstopa klavrn izkupiček v Nemčiji - nikakor ne more biti zadovoljen. Več sicer pričakujejo od obdobja čez nekaj let, ko bodo že lahko izkoristili novo tovarno na Madžarskem (in morda tudi v Turčiji), že kratkoročno pa bi lahko Kitajci storili prve drastične ukrepe.

Spremembe že letos jeseni?

Maja se je poslovil Michael Shu, ki je vodil evropske posle BYD, in njegovo funkcijo je prevzela Stella Li - ta neuradno velja za drugi obraz BYD, takoj za ustanoviteljem in predsednikom Wangom Chuanfujem. Lani so v Nemčiji prodali 4.139 avtomobilov, letos v prvih sedmih mesecih manj kot 1.500.

Že s prvim oktobrom bi lahko BYD samostojno prevzel prodajo v Evropi, je poročal nemški Manager Magazin. S tem bi končali partnerstvo s švedskim trgovcem Hedin Mobility Group. Ti imajo trenutno v Nemčiji sklenjene pogodbe s šestimi trgovci, avtomobile pa prodajajo na 27 lokacijah. BYD bi lahko ustanovil svojo družbo za evropsko prodajo in obenem pospešil prodajo prek interneta.

Uradnih potrdil s strani BYD in Hedina za zdaj še ni. Švedi so do zdaj poslovali predvsem na svojem domačem trgu in imajo dokaj malo izkušenj z drugimi evropskimi trgi.

BYD dolphin v Nemčiji stane od 33 tisoč evrov naprej, kar je njihov najcenejši avtomobil.