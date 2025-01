Kitajce zanimajo tovarne Volkswagna: bolje prodaja kot zaprtje?

Kitajci se po za zdaj neuradnih podatkih zanimajo za tiste avtomobilske tovarne v Nemčiji, ki jim grozi zaprtje. V ospredju so predvsem tovarne Volkswagna.

Vroča tema lanskega leta so bile neizkoriščene kapacitete avtomobilskih tovarn v Nemčiji. Volkswagen je za svoje tovarne za zdaj zagotovil prihodnost, a to na račun obsežnega znižanja števila zaposlenih do leta 2030.

Kitajska bi z morebitnim prevzemom katere izmed problematičnih tovarn dobila pomemben vpliv v Nemčiji in sicer tako družbeno kot politično, izognili pa bi se gradnji povsem nove tovarne. Te potrebujejo za večjo konkurenčnost pri cenah in logistiki ter za izogib lani povišanim uvoznim carinam.

Foto: Reuters

Kitajsko še posebej zanima Volkswagnova tovarna v Osnabrücku, je po neuradnih informacijah poročal Reuters. Tovarna Osnabrück trenutno izdeluje avtomobile, ki se do leta 2027 vsi umikajo iz serijske proizvodnje. Problematična je tudi manjša tovarna v Dresdnu, kjer 340 zaposlenih izdeluje volkswagna ID.3. Proizvodnja v Dresdnu se z obstoječimi modeli konča letos, v Osnabrücku pa torej dve leti pozneje.

Prvi odziv sindikatov na morebiten kitajski prevzem tovarn je spodbuden, a njihovo vodstvo vidi tako sodelovanje predvsem prek skupnih podjetij Volkswagna s kitajskimi partnerji. “Vsekakor si želimo dobiti rešitev za nadaljnji obstoj tovarne. Cilj mora biti ustrezna rešitev tako iz vidika interesov podjetja kot tudi zaposlenih,” je za Reuters povedal predstavnik tovarne v Osnabrücku.

Po oceni finančnikov bi bila lahko za Volkswagen prodaja tovarne ugodnejša od zaprtja. Za posamezno tovarno bi lahko iztržili od 100 do 300 milijonov evrov.

Bo pomembno tudi mnenje uradnega Berlina?

Medtem ko kitajski BYD načrtuje povsem nove tovarne (Madžarska, Turčija), je Chery Auto že prevzel nekdanjo Nissanovo tovarno pri Barceloni in začel tam izdelovati avtomobile s svojim španskim partnerjem.

Tudi v primeru zasebnih kitajskih naložb bi si lahko uradna Kitajska vzela pravico do odobritev posameznih investicij v Evropi, tako da bi bila v začetna pogajanja lahko vpletena tudi uradna kitajska politika iz Pekinga. Ta je ob trenutni nemški koaliciji v precej hladnejših odnosih z Berlinom.