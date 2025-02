Kia bo konec meseca razkrila zunanjost več novih modelov, in sicer EV2, EV4 in PV5. Oblikovno izhodišče sicer že dobro poznamo z zadnjo novostjo, električnim kompaktnim križancem EV3, ki je že pripeljal na ceste v Sloveniji.

Zanimive novosti, med njimi tudi električni mestni avtomobil

EV4 bo predvidoma prvi električni avtomobil iz tovarne v slovaški Žilini, kar je dobro izhodišče za hitrejše dobave in s tem tudi cene. EV4 bo po dimenzijah tekmec tesle model 3 in podobnih vozil v tem segmentu (volkswagen ID.3, cupra born, hyundai kona). Proizvajali ga bodo v dveh karoserijskih različicah, in sicer kot kombilimuzino in limuzino tipa "fastback".

Korejci bodo na dogodku konec februarja v Barceloni pokazali tudi koncept majhnega avtomobila EV2, ki načeloma velja za odgovor na renault 5 in citroën e-C3 (in poznejše modele Volkswagnovega koncerna). Naslednik modela kia rio na ceste predvidoma prihaja prihodnje leto.

Korejci tudi med kombije

Vse novosti prihajajo s 400-voltne zasnove in platforme električnih vozil E-GMP. Natančnejših podrobnosti glede baterij še ni, predvidoma pa bo ponudba vsaj za EV4 podobna kot pri EV3. Pri EV2 bodo ponujali tudi manjše baterije.

Zanimiva novost za Kio pa bo tudi prvi električni kombi PV5, ki je odgovor na volkswagen ID.buzz. Kia ga bo izdelala kot potniško vozilo za prevoze do sedem ljudi in tudi kot tovorno vozilo, izhodiščna cena pa naj bi bila okrog 35 tisoč evrov. Pozneje prihajajo še preostala električna vozila P1, P3 in P7.

Koncept kia EV2:

Foto: Kia

Foto: Kia

Kia PV5:

Foto: Kia

Foto: Kia

Kia EV4:

Foto: Kia

Foto: Kia