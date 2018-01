Kdo so "Kitajci", ki dražijo z digitalnimi zasloni #video

Byton

Byton je še eden izmed kitajskih proizvajalcev tehnično in multimedijsko naprednih električnih vozil. So neposredni tekmec ameriške Tesle in znamka, ki s predstavljeno študijo crossoverja postavlja uporabo digitalnih zaslonov v vozilu na novo raven.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

[video: 67342 / ]

Sedež na Kitajskem, oblikovalci v Nemčiji, razvojni inženirji v ZDA

To je sicer le konceptno vozilo, a očitno novemu avtomobilskemu zagonskemu podjetju s Kitajske ne primanjkuje ambicij. Pred dvema letoma so na primer v svoje vrste zvabili tudi inženirje, ki so pri BMW razvijali program električnih vozil i.

Sedež družbe Byton je sicer na Kitajskem, a njihov globalni oblikovalski studio se nahaja v nemškem Munchnu. Tam so tudi ročno izdelali vse tri koncepte, ki so jih predstavili na sejmu CES v Las Vegasu. Na drugi strani prihajajo ključni sistemi infozabavnih vmesnikov in asistentov (samodejne) vožnje iz Kalifornije.

Koncept v znamenju ogromnih zaslonov

Avtomobil je poln tehnologije. Vmesnik umetne inteligence zna prepoznati obraz voznika in prilagoditi delovanje vozila njegovim nastavitvam. Na volanski obroč so vgradili osempalčni zaslon, na celotni armaturni del pa velikanski zaslon. Ta je visok okrog 25 centimetrov, razprostira pa se po celotni širini notranjega dela vozila. Avto uporablja tudi povezljivost 5G.

Pri Bytonu napovedujejo dve različici vozila. Ena bo imela pogon na zadnji kolesi in baterije s kapaciteto 71 kilovatnih ur, druga pa bo štirikolesno gnana in s kapaciteto baterij 95 kilovatnih ur. Osnovna različica šibkejšega vozila bo znaša 45 tisoč ameriških dolarjev.

Foto: Byton

Foto: Byton

Foto: Byton