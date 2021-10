Kdo proda več? Vroča Tesla ali nemški premijski tekmeci?

Tesla ima sicer tekmece najprej med ponudniki električnih vozil, kjer pa je avtomobile med seboj še vedno dokaj težko enakovredno primerjati. Njihov model 3 je limuzina in torej nima zadnjih petih vrat, česar evropski tekmeci praktično ne poznajo. Še večji izziv pa so nedvomno tekmeci v premijskem segmentu, in to modeli, ki jih danes poganjajo še klasični bencinski in dizelski motorji. To so dimenzijsko in cenovno primerljivi avtomobili, Tesla pa z alternativnim pogonom vodilnemu nemškemu trojčku predstavlja tudi nevarnost kraje kupcev.

Med električnimi vozili do konca avgusta tesla model 3 ni imela pravega tekmeca. Volkswagen je prodal 43.953 vozil ID.3 in 33.252 vozil ID.4, Škoda 21.292 enyaqov, Renault pa 38.578 zoejev. Do konca leta bo lestvico popestrila predvsem tesla model Y, pa tudi novi hyundai ioniq 5, kia EV6, prav tako ford mustang mach-e.

Foto: Gašper Pirman

Na vrhu (manjši) audi A3, nato pa BMW serije 3 in tesla model 3 …

Američani so do konca avgusta v Evropi registrirali slabih 75 tisoč novih modelov 3, kažejo podatki JATO Dynamicsa. Izmed klasičnih premijskih tekmecev je bil uspešnejši le BMW s serijo 3. Precej slabša sta prodajno tako audi A4 kot mercedes-benz razred C, ki sta sicer na voljo tudi s karavanskimi izvedbami, in te prodajne številke vključujejo podatke za vse karoserijske različice. Pri Audiju je mnogo uspešnejši model A3 z 78 tisoč registriranimi vozili. Audi A3 sicer ni neposreden tekmec tesle model 3, saj je to manjši avtomobil. V spodnjem pregledu je še nekaj premijskih predstavnikov, ki dimenzijsko niso neposredni tekmeci tesle 3, audija A4, BMW serije 3 in mercedes-benza razreda C.

To so sicer prodajno visoke številke, ki pa predstavljajo le kakšni dve tretjini prodaje najuspešnejših velikoserijskih modelov. Konec poletja je imel med temi 26 evropskimi državami volkswagen golf že 158 tisoč novih kupcev, volkswagen T-roc 133 tisoč, peugeot 208 131 tisoč, dacia sandero 130 tisoč in renault clio 128 tisoč novih kupcev.

Pregled prodaje premijskega segmenta in tekmecev tesle model 3:

prodaja 2021 * razlika 2021 / 2020 BMW 3 85.467 + 19 % Audi A3 78.090 + 44 % Tesla Model 3 74.828 + 89 % BMX X3 52.512 + 37 % Audi A4 42.947 -16 % Mercedes C 40.001 -25 % Mercedes CLA 37.220 -11 % Mercedes GLC 33.422 -20 % BMW 2 26.941 + 61 % Audi A5 19.684 + 13 % BMW 4 19.445 + 68 % BMX X4 9.757 -11 % Jaguar I-pace 4.690 -11 % Alfa romeo giulia 3.965 -12 % Lexus IS 542 -50 %

*prodaja od januarja do konca avgusta, vključenih 26 držav EU, vir: JATO Dynamics