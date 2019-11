Kateri avtomobili se nam obetajo v letu 2020?

Oglasno sporočilo

V letošnjem letu so trg oblikovali predvsem manjši športni terenci SUV, seveda pa je svoje pokazala tudi elektrifikacija, tako v popolnoma električnih pogonskih sklopih kot v hibridni obliki - največkrat priključnih. Za vas smo raziskali, kateri novi avtomobili naj bi predvidoma na slovenske ceste zapeljali v naslednjem letu 2020.

Kot lahko vidimo, se trend športnih terencev vsekakor ne bo ustavil, tako kot letos pa tudi v bodoče pričakujemo veliko električnih in hibridnih modelov vozil. Avtomobilizem bo glede novih vozil v letu 2020 zelo zanimiv!

V letu 2019 so iz koncerna Volkswagen (VAG) trg najbolj zaznamovali slednji avtomobili:

• Novi VW T-Cross

• Novi VW Passat

• Novi Volkswagen ID.3

• Novi Volkswagen T-Roc Cabriolet - nova izvedenka

• Novi Volkswagen Transporter 2019 T6.1

• Nova Škoda Scala

• Novi Škoda Kamiq

• Novi Škoda Superb

• Novi Audi A6 Allroad

• Novi Audi Q7

• Novi Audi Q3 in Audi Q3 Sportback

• Novi Audi RS6, RS7 in S6

• Novi Audi e-tron

• Novi Porsche 911 992 (osme generacije) in Porsche Taycan

VW Golf 8: pri Porsche Inter Auto na voljo že konec februarja 2020

Nekaj dni nazaj je bila predstavljena osma generacija prave ikone, ki velja za najbolje prodajan avtomobil v Evropi - Golf 8. Popolnoma digitalizirana notranjost, drzni zunanji dizajn, najrazličnejši pogonski sklopi - tudi priključni hibridi TSI e, polni LED žarometi serijsko, Car-2-X komunikacija med avtomobili in infrastrukturo in še in še....

Volkswagen Golf 8: prednaročila bodo možna decembra 2019, prva vozila pa bodo pri Porsche Inter Auto na voljo že konec februarja 2020.

Kaj lahko še pričakujemo pri znamki Volkswagen v novem letu 2020?

Volkswagen T-Roc R in T-Roc Cabriolet

Volkswagen ID.3

VW novosti 2019 in 2020: VW novosti, ki so že v prodaji Novosti v salonu 2020 Novi VW T-Cross Novi VW T-Roc R in Cabriolet Novi VW Passat Novi VW Golf 8 Prenovljeni VW up! Novi VW ID.3 Prenovljeni VW Transporter T6.1

Nova Škoda Octavia: od aprila 2020 že pri Porsche Inter Auto!

Predstavitev modela Škoda Octavia 2020 nove generacije se nevzdržno približuje! Izpopolnjena zunanjost, digitalna notranjost, najnovejša tehnologija - vse to pričakujemo!

Nova Škoda Octavia: prednaročila bodo možna takoj v januarju 2020, prva vozila pa bodo pri Porsche Inter Auto na voljo že konec aprila 2020.

Znamka Škoda bo v letu 2020 nadaljevala z uspehom športnih terencev, Kamiq, Karoq in Kodiaq.

Škoda novosti 2019 in 2020: Škoda novosti, ki so že v prodaji Novosti v salonu 2020 Nova Škoda Scala Nova Škoda Octavia Novi Škoda Kamiq Novi Škoda Superb Novi Škoda Citigo

Novi Audi A3

V novi generaciji še prestižnejši!

Audi A3 2020 naj bi bil v prihajajočem letu predstavljen v novi generaciji. Trenutno pri znamki opravljajo še zadnja testiranja pred uradnim razkritjem. Novi Audi A3 2020 naj bi imelj bolj izrazit sprednji del, ki je že bil predstavljen s prenovljenim modelom Audi A4.

Novi Audi A3 2020: prednaročila bodo možna takoj aprila 2020, prva vozila pa bodo pri Porsche Inter Auto na voljo v sredini leta 2020.

Pri znamki Audi se pred kratkim prenovili in dodali k svoji ponudbi veliko novih modelov (novi Audi Q3 in Audi Q3 Sportback, novi Audi A4, novi Q7, novi Audi S6, RS6 in RS7, novi Audi A6 Allroad, novi Audi e-tron), kateri so že ali bodo kmlau na voljo v poslovalnicah Porsche Verovškova, Porsche Koper in Porsche Ptujska cesta.

Audi novosti 2019 in 2020 Audi novosti, ki so že v prodaji Novosti v salonu 2020 Novi Audi Q3 in Audi Q3 Sportback Novi Audi A3 Novi Audi A4 Novi Audi Q4 (električni športni terenec) Novi Audi Q7 Novi Audi S6, RS6 in RS7 Novi Audi A6 Allroad Novi Audi e-tron

SEAT Leon 2020 – od spomladi 2020 pri Porsche Verovškova!

SEAT Leon 2020 bo predstavljen naslednje leto, trenutno pri znamki testni vozniki opravljajo še zadnja testiranja. SEAT bo v letu 2020 naredil prav tako prvi korak v električno prihodnost z modelom SEAT el-Born - kompaktnim družinskim avtomobilom. Le-ta bo osnovan na platformi MEB, na kateri je že osnovan VW ID.3. Pričakujemo, da bo v letu 2020 CUPRA predstavila svoj prvi samostojni model. Na osnovi modela CUPRA Ateca se bo Formentor razlikoval po bolj kupejevski strešni liniji.

Novi SEAT Leon: prednaročila bodo možna spomladi 2020, prva vozila pa bodo predvidoma pri Porsche Verovškova na voljo v sredini leta 2020.

SEAT novosti za leto 2019 in 2020 SEAT novosti, ki so že v prodaji SEAT novosti, ki kmalu sledijo Prenovljeni SEAT Mii Novi SEAT Leon Prvi samostojni model znamke CUPRA Novi Tarraco FR-e Nova SEAT Ateca (prenova)

Pri znamki Porsche je bilo letos izjemno pestro - predstavili so prvi električni model Porsche Taycan, ki je požel naravnost veliko zanimanja, seveda pa ne moremo mimo predstavitve nove (že osme) generacije modela Porsche 911 in nove različice Porsche Cayenne Coupe. Vse novosti lahko že doživite v Porsche Centru Ljubljana na Bravničarjevi ulici v Ljubljani.

