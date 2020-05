Kar z dronom: neverjeten polet skozi Mercedesov muzej #video

Po dveh mesecih je svoja vrata za obiskovalce zopet odprl Mercedesov muzej v Stuttgartu. Ponovno odprtje so začinili z atraktivnim videosprehodom skozi celoten muzej. Toda tokrat ne gre za običajen posnetek, izvedli so ga kar z dronom in upravljavcu lahko za izvedene vragolije le glasno zaploskamo.

S tem neprekinjenim posnetkom so slovesno naznanili odprtje muzeja za javnost. Mercedesov muzej se razteza na 16.500 kvadratnih metrih, devetih nadstropjih in je v njem možno videti 1.500 različnih eksponatov. Kljub uradnemu odprtju bo trenutno odprt od petka do nedelje pod strogimi ukrepi.

Virtualni sprehod skozi devet nadstropij

Da bo šlo za poseben video, poln spektakularnih preletov, že v prvih nekaj sekundah napove prihod drona kar skozi zvezdo na vrhu Mercedes je v svoji zgodovini izdelal precej avtov, ki so danes med zbiratelji zelo priljubljeni. Ker so dosegljivi le peščici, jih je tako rekoč nemogoče videti v živo na cesti, zato si jih lahko ljudje v živo ogledajo ravno v znamkinem muzeju. Foto: RM Sotheby's muzeja. Pot se nadaljuje skozi vrata na vrhu muzeja in s spektakularnimi preleti nad avtomobili, skozi in ob njih nadaljuje vse do izhodnih vrat v pritličju.

Čeprav je muzej sedaj uradno odprt med vikendi, bodo številni obiskovalci raje počakali na konec zaostrenih razmer in muzej obiskali med tednom. Do takrat je ta videoposnetek odličen vpogled, kaj lahko obiskovalec tam vidi. Med 160 različnimi razstavljenimi avtomobili so tisti z začetkov znamke, prestižni športniki, ki so krojili svet motošporta, do nekaterih izredno redkih konceptov.