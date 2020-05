Star bo 125 let: to je eden najbolj slikovitih predorov v Sloveniji

Resda je dolg le okrog sto metrov, a v skalo izklesan predor med Tržičem in Jelendolom sodi med najbolj slikovite v Sloveniji. V soboto bo minilo 125 let od začetka gradnje te ceste s predorom.

Ste se že peljali skozi Dovžanovo sotesko, iz Tržiča proti Jelendolu? Ta del Slovenije imamo v spominu predvsem po hudih poplavah leta 2018, del tega odseka pa je tudi v skalo vklesan, ozek in zelo slikovit predor. Dolg je le okrog sto metrov, a s popolno umestitvijo v prostor in luknjami v skali, ki služijo kot okna, daje temu kraju poseben značaj.

Spominska plošča na barona Borna in gradnjo predora leta 1895. Foto: Gregor Pavšič

Ta predor se nahaja v najožjem predelu Dovžanove soteske. Tam so začeli predor graditi 16. maja leta 1895, torej pred skoraj 125 leti. Načrte je narisal inženir Viljem Lindauer iz Celja, ki je tudi bedel nad izvajanjem del. Najzaslužnejši za gradnjo predora pa je bil nemški finančnik, baron Julij Born. Ta je bival v takratnem Puterhofu, današnjem Jelendolu, in je bil lastnik posestva.

Pred njegovim prihodom skozi dolino namreč ni bilo prehodne poti. Domačini so pred njim resda nekajkrat zgradili pot po desnem bregu Tržiške Bistrice, ki je vodila čez viseči Hudičev most in skozi predor iz leta 1759. Toda Bornova cesta med Tržičem in Jelendolom, ki so jo gradili od 16. maja do 1. septembra leta 1895. V soboto bo torej ta predor slavil 125-letnico začetka gradnje.

Leta 1995, ob stoletnici gradnje, so predor sanirali in obenem ohranili njegove geološke značilnosti.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič