Kam meri tretji največji avtomobilski trgovec v Sloveniji?

Prednovoletni čas v skupini Emil Frey so izkoristili za pregled rezultatov v preteklem obdobju in napovedali svoja pričakovanja za leto 2022. Pri tem je direktor za Slovenijo Jožko Tomšič večkrat poudaril, da so letošnje številke opazno boljše kot lanske, vendar s tem nikakor niso zadovoljni, saj kljub rasti še vedno zaostajajo za "predkovidnim" letom 2019.

Po padcu leta 2020 se stvari počasi normalizirajo

To se lepo vidi iz prodajnih številk znamk Peugeot in Citroën, ki na slovenskim avtomobilskem trgu zasedata četrto in peto mesto. Številke ponazarjajo občuten padec leta 2020 in povečanje letošnje prodaje, čeprav zadnji podatki zajemajo le obdobje od januarja do novembra 2021.

2019 2020 2021 peugeot 4.370 3.592 3.900 citroën 3.817 2.672 3.083

Prodajne številke avtomobilskih znamk iz skupine Emil Frey v obdobju od januarja do novembra 2021 so naslednje:

Peugeot 3.900, Citroën 3.081, Fiat 1.191, Mercedes-Benz 1.015, Jeep 327, Honda 251, Mitsubishi 179, DS 39, Alfa Romeo 20, Abarth 10 in Smart 7. Skupno število letos registriranih vozil, 10.020, predstavlja 21,4 odstotka vseh v Sloveniji registriranih vozil.

Pod eno streho 11 znamk

Optimistične napovedi za prihodnje leto kot običajno temeljijo na predvideni prodaji novih vozil, posebej tistih, ki prihajajo kot prenova ali nova generacija. Na primer alfa romeo tonale, citroën ami one, C5 aircross, C5 X, DS 3, 4, 7 in 9, fiat scudo in ulysse, honda HR-V hibrid, jeep grand cherokee, Mercedes-Benz predstavlja nove modele mercedes-EQ in najavlja elektrifikacijo modelov citan, AMG SL, razreda T in GLC, Mitsubishi bo znova prodajal model space star, prihaja eclipse cross phev, pred vrati je peugeot 308 …

Načrtujejo tudi povečan obseg prodaje rabljenih vozil in večji delež iz naslova poprodajnih aktivnosti in nadomestnih delov. S tem v zvezi so zgradili ali obnovili servisne, skladiščne in logistične zmogljivosti.