Kakšnega imeti? Deset let in nova realnost v Sloveniji.

Zadnjih deset let je na avtomobilskem trgu v Sloveniji prineslo preobrat pri najbolj prodajanih (morda ne nujno tudi najbolj zaželenih) karoserijskih oblikah avtomobilov. Vse več je športnih terencev, avtomobilska klasika - predvsem karavani, še bolj enoprostorci - je odrinjena na rob trga. Skoraj polovico trga novih avtomobilov predstavljajo majhni SUV-ji in križanci. Za spodobno opremljenega je treba odšteti okrog 26 tisočakov, najpomembnejši pri pogonu pa ostaja bencinski motor.

V desetih letih so se prodajne številke na slovenskem avtomobilskem trgu obrnile na glavo. Pred desetim leti so trgovci v Sloveniji na letni ravni prodali komaj osem tisoč športnih terencev, lani pa že več kot 28 tisoč. Na drugi strani je prodaja kombilimuzin v tem obdobju upadla s slabih 24 tisoč na 11 tisoč, prodaja enoprostorcev pa z več kot 7.200 vozil na lanskih 780 registriranih primerkov.

Renault captur je bil lani najuspešnejši model najobsežnejšega avtomobilskega segmenta. Foto: Gašper Pirman

Veliko večino avtomobilov v Sloveniji prodajo v segmentih A in A0. Lani je bil skupni delež teh vozil 88,8-odstoten, v obeh pa še naprej raste povpraševanje po športnih terencih oziroma križancih. Leta 2018 je delež športnih terencev na celotnem trgu znašal še komaj tretjino (33,6 %), že tri leta pozneje pa so presegli 50 odstotkov prodaje. Lani je delež znašal že več kot 57 odstotkov (57,3 %) trga.

Le še kombilimuzine so imele z 23,5-odstotnim deležem nekoliko večjo veljavo. Priljubljenost posameznih karoserijskih izvedb je prav gotovo povezana tudi s ponudbo na trgu, kjer med novimi avtomobili vse manj klasike (kombilimuzine, karavani …).

Foto: Porsche Slovenija

Lani štirje z več kot tisoč registracijami, bencinski motor ostaja nepogrešljiv

Podobna kot na celotnem trgu so gibanja tudi v najmanjšem avtomobilskem segmentu A0, ki je lani predstavljal 43 odstotkov trga. V tem razredu je bila več kot polovica (56 %) prodanih vozil tipa športnega terenca oziroma križanca.

Štiri znamke so lani uspele v Sloveniji prodati več kot tisoč majhnih križancev - najuspešnejši so bili renault captur (1.146), volkswagen T-roc (1.126), toyota yaris cross (1.115) in škoda kamiq (1.013). V prvi peterici je bil še volkswagen taigo (903).

Prodajno glavnino v tem segmentu še naprej predstavljajo klasični bencinski motorji in to vpliva na cenovno dostopnost. Nekateri modeli imajo tudi že možnost samopolnilnih hibridov. Toyota bo yarisa cross ponujala le še s hibridnim pogonom. Polno električno različico imata med lanskimi desetimi najuspešnejšimi le dva - peugeot 2008 in MG ZS.

Deset najbolj uspešnih vozil segmenta A0 SUV v Sloveniji:

št. registracij 2023 Renault Captur 1.146 Volkswagen T-roc 1.126 Toyota Yaris Cross 1.115 Škoda Kamiq 1.013 Volkswagen Taigo 903 Volkswagen T-cross 804 Dacia Duster 783 Peugeot 2008 782 MG ZS 596 Kia Stonic 577

Volkswagen želi letos v Sloveniji prodati več kot 1.600 vozil T-cross. Foto: Porsche Inter Auto

Volkswagen je prenovil T-crossa, osrednji motor ima dodatne štiri kilovate

Med najboljše se namerava letos s prenovljenim modelom vključiti še en volkswagen. Lani so v Sloveniji registrirali 804 T-crossov, letos pa jih nameravajo prodati 1.260. Sodeč po lanski statistiki tega avtomobilskega segmenta to pomeni naskok na sam vrh, obenem pa bi T-cross tako tudi stopil iz lanske sence obeh dokaj podobnih bratov (T-roc, taigo).

Koliko stane priljubljen avtomobil najbolj razširjenega razreda?

Koliko pa Slovenca stane avtomobil, ki torej spada v najbolj razširjen razred, stavi na klasično zasnovo križanca in namerava letos postati vodilni v segmentu?

Volkswagen je izhodiščno ceno postavil pri 22 tisoč evrih, a to velja le za povsem osnovni litrski trivaljni bencinski motor s 70 kilovati (95 “konjev”). Močnejša različica tega motorja, ki je dobil dodatne štiri kilovate moči (85 kilovatov (115 “konjev”), vstopno točko za T-crossa poviša za 2.800 evrov. Tako bo izhodiščni T-cross z najbolj razširjenim motorjem stal okrog 22.800 evrov, srednji paket opreme nato ceno poveča na 26 tisočakov. Izbira samodejnega menjalnika ceno poviša za okrog 1.500 evrov.

Višjo izbiro nato predstavlja le še 1,5-litrski motor TSI, a s tem motorjem tudi cene poskočijo že na skoraj 29 tisoč evrov. Štirikolesnega pogona T-cross nima.

T-cross sicer letos ne bo edina večja novost v segmentu A0 SUV. Dacia pripravlja povsem novo generacijo dusterja, Škoda bo prav tako prenovila kamiqa, enako tudi Renault svojega capturja - lani po registracijah najuspešnejši model tega segmenta.