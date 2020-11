Kako izkoristiti krizo? EU bi jo doseganje ključnih ciljev.

Evropska unija želi epidemijo s koronavirusom covid-19 izkoristiti tudi za hitrejši prehod na avtomobile z alternativnimi pogoni. V kakšni meri bodo razpoložljiva sredstva prišla do končnih uporabnikov, torej voznikov in kupcev avtomobilov.

Proizvajalci avtomobilov so večinoma še daleč od izpolnjenih kriterijev glede izpustov CO2, ki konec letošnjega leta v povprečju ne bi več smeli preseči 95 gramov na prevoženi kilometer. Izpusti CO2 so namreč v transportnem sektorju, ki povzroči približno petino vseh izpustov CO2 v Evropi, celo naraščali in ne padali.

To je bila posledica prehoda na nov merilni standard WLTP in vse večjega povpraševanja po športnih terencih in križancih. Mnogi proizvajalci se bodo visokim kaznim sicer izognili s pomočjo odkupa bonusov od tiste konkurence, ki je prehod na alternativne pogone že izpeljala precej hitreje in bolj zgledno, kar pa bistva težave kajpak ne odpravlja.

Zaostanek za cilji je še vedno velik

Evropska unija želi do leta 2050 postati ogljično nevtralna in avtomobilski sektor bo tu igral pomembno vlogo. Krizo s koronavirusom covid-19 nameravajo v Bruslju izkoristiti tudi za pospeševanje prehoda na alternativne pogonske vire. Del te podpore bi prihajal tudi iz 750 milijonov evrov vrednega svežnja protikoronskih ukrepov, ki jih je 27 držav članic EU potrdilo že julija.

S pomočjo teh sredstev, ki bi jih uporabili za različna posojila, bi lažje dosegli že vmesne cilje za leto 2030. Ti predvidevajo vsaj 55 odstotkov nižji izpust CO2 v primerjavi s tistim iz leta 1990. Predhodni cilj za leto 2030 je predvideval 40-odstotno znižanje CO2.

Do leta 2019 so izpusti padli le za 24 odstotkov, torej niti še za polovico.

O porabi sredstev bodo odločale vlade same

Predstavniki pristojnih organov pri EU so sicer v nedavnem srečanju z Združenjem evropskih proizvajalcev ACEA pojasnili, da bodo razpoložljiva sredstva izkoriščale države članice in da bodo njihove vlade same odločale, katere projekte je smiselno podpreti.

Evropska unija se je na drugi strani zavezala, da bo do leta 2025 ob evropskih cestah postavila milijon javnih električnih polnilnic.