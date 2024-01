Kako izbira goriva vpliva na motor in zimsko porabo?

Zima prinaša čar zasneženih pokrajin, vendar tudi izzive na cestah, kot so sneg, led in nizke temperature. Te od voznikov zahtevajo ne le spretnost za volanom, pač pa tudi premišljeno pripravo vozila in poznavanje posebnosti zimske vožnje. Zimske razmere in nizke temperature lahko vplivajo tudi na večjo porabo goriva, kar pomeni pogostejše postanke na bencinskih servisih .

Dež in sneg lahko bistveno vplivata na porabo goriva. Slabši oprijem koles s podlago zaradi spolzkih in mokrih cest poveča porabo energije motorja. Na porabo vplivajo tudi nizke temperature, zaradi česar postanejo tekočine, kot sta motorno olje in olje za menjalnik, bolj viskozne, to pa poveča trenje v motorju in zahteva več energije za normalno delovanje. Hladno vreme negativno vpliva tudi na akumulator, ki za polnjenje potrebuje več energije. Tudi to prispeva k povečani porabi.

Ena glavnih skrbi voznikov bi morala biti izbira kakovostnega goriva

Pozimi se torej soočamo z različnimi izzivi na cestah, ki vplivajo na delovanje avtomobilov in porabo goriva. Goriva običajno vsebujejo usedline, ki se lahko usedejo na sesalne ventile, injektorje in valje. To lahko vpliva na porabo goriva, emisije in splošno zmogljivost motorja.

Ena ključnih skrbi voznikov bi zato morala biti kakovost goriva, ki jo natočijo v svoja vozila. Izbira kakovostnega goriva prispeva k optimalni učinkovitosti motorjev in njihovi dolgi življenjski dobi. Kakovostna goriva namreč vsebujejo čistilne dodatke, ki preprečujejo nabiranje usedlin v motorju in zmanjšajo tveganje za nastanek korozij v notranjosti rezervoarja in drugih delih gorivnega sistema. Redno točenje kakovostnega goriva prispeva k boljšemu izgorevanju, kar pomeni večjo učinkovitost in manjšo porabo goriva.

Zahvaljujoč svojim lastnim rafinerijam Skupina MOL, ki je v Sloveniji prisotna z bencinskimi servisi v zunanji podobi blagovnih znamk MOL in INA, na podlagi raziskav nenehno razvija kakovost svojih vrhunskih goriv MOL EVO in INA EVO, ki so zdaj na voljo na več kot 130 bencinskih servisih po Sloveniji. Vsa goriva MOL EVO in INA EVO učinkovito čistijo motorje vozil, saj vsebujejo posebne dodatke, ki se imenujejo inteligentna formula EVOTECH. Ta je sposobna zaznati prah in obloge, ki se nabirajo v motorjih, s čimer čisti motorne dele in jih ščiti pred korozijo.

Preizkusite izboljšana goriva EVO plus s trojnim učinkom

Med EVO gorivi imajo posebno mesto premium goriva EVO Plus. Posebnost teh premium goriv je v tem, da vsebujejo še več posebne formule EVOTECH. To formulo si lahko predstavljamo kot detergent, saj imajo njene molekule komponento, ki se oprime usedlin in umazanije, nato pa jih odstrani iz sistema za dovajanje goriva. Premium goriva EVO torej zagotavljajo kar trojni učinek – večjo zmogljivost motorja, daljšo življenjsko dobo motorja in manj emisij.

Pomembnost izbire goriva se še posebej izkaže v zimskih razmerah, kjer premium goriva, na primer EVO Diesel Plus, omogočajo zanesljiv zagon motorja tudi v ekstremnih razmerah do minus 40 stopinj Celzija. Poleg tega premium goriva dokazano zmanjšujejo porabo goriva, kar posledično pripomore k manjšim emisijam in bolj prijaznemu vplivu na okolje.

Najnovejša tehnologija v premium gorivih lahko podaljša življenjsko dobo motorja

V Drive Technology Centru (DTC), neodvisnem laboratoriju za testiranje goriva po evropskih standardih v Avstriji, so dokazali očitno razliko med sesalnim ventilom motorja, ki uporablja standardno gorivo brez dodatkov, in sesalnim ventilom, ki je bil testiran s premium gorivom EVO Plus. Težke usedline na sesalnem ventilu pri uporabi standardnega goriva brez dodatkov so preprečile oz. spremenile pretok goriva v zgorevalno komoro, medtem ko je bil sesalni ventil ob uporabi premium goriv EVO Plus čist in brez usedlin, prav tako ni bilo sprememb pri njegovem pretoku v zgorevalno komoro.

Ob tem David Weissenberger, vodja neodvisnega laboratorija za testiranje goriv v Drive Technology Centru v Avstriji, pove: "Domnevamo lahko, da se bo življenjska doba motorja podaljšala, saj motor, ki deluje na novejša goriva, ostaja čist."

Kaj še vpliva na povečano porabo goriva?

Zmotno je prepričanje, da bo poraba goriva manjša, če vozilo prižgemo deset minut pred odhodom, da se le-ta segreje. Temperatura bo za voznika v notranjosti resda prijetnejša, a ogrevanje motorja na mestu je zastarela praksa, ki lahko povzroči povečanje in zmanjšanje porabe. Danes velja, da odpeljite takoj, ko vžgete motor.

Motor mora pozimi močneje delovati tudi zaradi zmanjšane aerodinamičnosti, če je na vozilu nameščen strešni prtljažnik. Dodatni zračni upor prispeva k povečani porabi. Prav tako primerjava med vožnjo samo z voznikom in s petimi potniki pokaže, da se poraba goriva poveča za nekaj odstotkov zaradi dodatne mase potnikov.

Na porabo goriva vpliva tudi delovanje klimatske naprave, pri čemer je zaznano večje povečanje pri hlajenju vozila, pozimi pri ogrevanju je to povečanje nekoliko manjše.

Skrb za svoj avto pokažete tudi z izbiro kakovostnega goriva, ki ga privoščite svojemu jeklenemu konjičku. Redno točenje kakovostnega goriva ni le naložba v trenutno dobro delovanje vozila, pač pa v dolgotrajno zaščito motorja in dolgo življenjsko dobo. Pri izbiri goriva se zanesite na preverjene ponudnike, ki zagotavljajo preverjeno kakovost. Izberite goriva MOL EVO in INA EVO, ki zahvaljujoč formuli EVOTECH učinkovito čistijo motorje vozil.

Z optimalno vožnjo do zmanjšanja porabe goriva:

Ne ogrevajte motorja na mestu. Namesto tega najprej vozite počasi, saj se motor med vožnjo hitreje ogreje, pri čemer prihranite gorivo in zmanjšate emisije.

Prva prestava se uporablja za speljevanje. Ko prevozite dolžino vozila, dajte v višjo prestavo.

Ko je mogoče, zavirajte z motorjem, ne z zavoro.

Za večjo učinkovitost preverite tlak v pnevmatikah, premalo napolnjene porabijo več goriva.

Ugasnite klimatsko napravo, ko je ne potrebujete.

Ko čakate na mestu, ugasnite motor.

Ob neuporabi odstranite strešni prtljažnik.

Za boljšo aerodinamiko z vozila odstranite tudi morebiten sneg in led.

Več krajših voženj združite v eno daljšo. Hladen motor porabi več goriva, zato je učinkovitejše opraviti eno daljšo vožnjo namesto več kratkih.

Če je mogoče, parkirajte v garaži, ki lahko zmanjša čas, ki ga motor potrebuje za dosego optimalne delovne temperature.

Poskrbite za redno servisiranje vozila.