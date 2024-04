Kaj vse zmore? Nov začetek za Mercedesovo ikono. #foto

Za potrebe testiranj so lani testni vozniki Mercedes-Benza električno različico kultnega razreda G pripeljali tudi do Slovenije in avtomobil polnili na takrat novih Ionityjevih polnilnicah pri Žalcu.

Zdaj so električni razred G tudi uradno razkrili. Pri razvoju avtomobila so bili inženirji usmerjeni v dober izkoristek elektropogona, a glavni poudarek je bil v pravih terenskih zmogljivostih tega simbola Mercedes-Benza. Razred G s štirimi elektromotorji, vsak med njimi poganja svoje kolo in štirimi dvostopenjskimi menjalniki prinaša zelo kompleksen pogon, ki v primerjavi s klasičnim pogonom prinaša celo nekaj terenskih izboljšav.

Tako kot vsa vozila razreda G so pri Mercedesu tudi električnega preizkusili na zahtevnem gorskem prelazu Schöckl. Ta je dolg 5.600 metrov in ima 700 metrov razlike v nadmorski višini, nakloni pa znašajo vse do 60 odstotkov. Električni G je vzpon in spust z enim polnjenjem opravil štirinajstkrat.

Poudarki G580 EQ technology

Električni razred G poganjajo štirje elektromotorji, ki se nahajajo blizu koles.

Sistemska moč motorjev je 432 kilovatov, količina navora pa do 1.164 njutonmetrov

Kapaciteta baterije je 116 kilovatnih ur (kWh), kar je primerljivo z limuzino EQS. Doseg po standardu WLTP znaša do 473 kilometrov

Moč polnjenja prek enosmernega toka DC bo do 200 kilovatov

Pogon omogoča virtualne zapore diferenciala in vektorsko razporejanje navora za vsako kolo posebej

Vsak motor ima ločen dvostopenjski menjalnik

Posebnost G 580 z električnim pogonom bodo tako imenovani G ovinki; na mestu se lahko vozilo vrti do 720 stopinj, ima večjo okretnost in hitrost plazenja z vsega dva kilometra na uro

Vprimerjavi s klasičnim razredom G lahko električni vozi skozi globljo vodo in sicer globoko do 85 centimetrov (dodatnih 10 centimetrov v primerjavi s klasičnim pogonom). Pogon je zatesnjen, zato globino omejuje le priključek za polnjenje

Masa vozila je 3.085 kilogramov, kar je 530 kilogramov več kot pri dizelsko gnanem G450d

