Ujet pri Žalcu: Mercedesov prototip pripeljal iz Avstrije #foto

Ionity je pri Žalcu (neposredna bližina restavracije Kamino in hotela A) odprl novo polnilno mesto v Sloveniji, ki bo z ultra zmogljivimi polnilnicami okrepilo štajerski krak avtoceste. Na njem je bil Ionity do zdaj prisoten le med Mariborom in Šentiljem. Pri Žalcu so postavili šest 350-kilovatnih polnilnic.

Včeraj se je tam ustavil zanimiv gost iz avstrijskega Gradca. To je bil še predserijski ali celo prototipni mercedes-benz G v električni različici. Mercedes je zanj že razkril koncept, za serijsko različico pa niso potrdili še niti imena. Imenoval bi se lahko EQG, a po nekaterih napovedih naj bi bil to prvi električni mercedes, ki bo izpustil oznako EQ.

Električni razred G bo Mercedes izdeloval v tovarni Magna Steyr v Gradcu.

Foto: osebni arhiv

Foto: osebni arhiv

Električni terenec s štirimi motorji?

Razred G je pojem terenskega vozila, ki pa bo z elektropogonom dobil še nove razsežnosti. Avtomobil bodo predvidoma poganjali štirje elektromotorji, torej bo vsak motor namenjen svojemu kolesu. To bo omogočilo veliko boljše zmogljivosti na terenu, med povsem novimi funkcijami bo zmožnost vrtenja na mestu – podobno kot tank. Kolesa se v tem primeru na eni strani se vrtijo nazaj, na drugi pa naprej.

Glede tehničnih podrobnosti serijskega vozila za zdaj še ni mogoče govoriti, saj so bile podrobnosti iz Mercedesa za zdaj zelo skope. Masa vozila naj bi bila že okrog tri tone, kar bo zagotovo vplivalo na porabo in doseg terenca. Med verjetnimi tehničnimi rešitvami je poleg štirimotorne zasnove tudi dvostopenjski menjalnik, ki bo prišel prav na najzahtevnejšem terenu.

Proizvodnja v Gradcu

Tako kot električne pogone postopno pridobivajo poltovornjaki, bo mercedes "EQG" eden od prvih klenih terencev s takim pogonom.

Električni razred G bo Mercedes izdeloval v tovarni Magna Steyr v Gradcu, kjer izdelujejo tudi klasično različico vozila s termičnim motorjem.

Cena takega vozila bo zagotovo krepko čez sto tisoč evrov. Že zdaj dizelski razred G (243 kW) stane najmanj 140 tisoč evrov, bencinski (310 kW) slabih 158 tisoč, različica AMG (430 kW) pa več kot 230 tisoč evrov.

Električni razred G bo kot serijsko vozilo na ceste predvidoma zapeljal proti koncu prihodnjega leta.