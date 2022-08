Česa takšnega pri Škodi še nismo videli, to je napoved novega avta

Škoda slovi po do družinam prijaznih rešitvah in prostorni potniški kabini, s pametnim oblikovanjem in uporabnimi rešitvami pa so se uspešno ločili od drugih modelov znotraj koncerna Volkswagen. Zdaj Čehi stopajo korak naprej s poudarjeno digitalizacijo potniške kabine in minimalističnim pristopom. To je vidno predvsem na na novo oblikovani armaturni plošči, ki je postala simetrična in s tem daje občutek večje širine.

V ospredju nov velik pokončni zaslon

Sodeč po prvi skici notranjosti je največji poudarek na pokončno usmerjenem zaslonu na dotik. Pri Škodi niso razkrili njegove velikosti, Foto: Škoda toda očitno bo šlo za precej velik zaslon na dotik. K sreči so oblikovalci ohranili fizična stikala za klimatsko napravo, videti je mogoče tudi dva fizična vrtljiva gumba. V konceptu bodo potnikom na voljo dodatni predali in odlagalne površine.

Volanski obroč je prirezan na obeh koncih in ima štiri prečke. Na eni izmed prečk je na dotik občutljiva površina, na drugih dveh vrtljiva stikala. V kabini bodo tri vrste sedežev, skupno pa bo v konceptu nameščenih sedem sedežev.