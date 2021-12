Kaj ponuja? Prvič v najcenejšem e-avtomobilu v Sloveniji. #video

Le nekaj trenutkov pred začetkom tiskovne konference je svetovni splet preplavila vest o najnovejšem Euro NCAP varnostnem testu, ki je najnovejšemu Daciinemu električnemu springu podelil le eno zvezdico. Še preden smo do vprašanj prišli novinarji, so pri slovenskem uvozniku že pojasnili razloge, nekaj besed o tej tematiki pa je spregovoril tudi izvršni predsednik Renault Nissan Adriativ, Francois Delion.

Njegovo mesto je v mestu

A naj sprva začnemo pisati zgodbo o novem električnem igralcu na našem trgu na bolj prijazni strani. Spring je prvi električni model znamke, ki v zadnjih letih v Sloveniji doživlja pravi razcvet. Novi sandero in prenovljeni duster sta gonilni prodajni sili, aprila pa se jim bo pridružil še sedemsedežni jogger. Spring vsekakor ne bo sledil takšnim prodajnim številkam, a kot pravijo pri Renault Nissan Adriatic, gre vseeno za enega stebrov znamke.

Ta malček z dolžino vsega 3.734 milimetrov in 1.516 milimetri višine je namenjen štirim potnikom. Ker ima v notranjosti za 1,2 metra prostora v širino, bodo v njem prav vsi sedeli udobno. Prve kilometre z njim smo prevozili tudi sami, skoraj sto smo jih opravili okoli Mirne peči in Trebnjega.

Spring je majhen mestni avto iz najmanjšega razreda, a so oblikovalci z nekaterimi terenskimi oblikovnimi dodatki lepo popestrili njegov zunanji videz. Oranžni dodatki so del paketa comfort plus. Foto: Gašper Pirman

Morali so sprejeti kompromis



Kot so pojasnili, so pri Dacii potihem pričakovali eno zvezdico na najnovejšem Euro NCAP testu. V zadnjem letu se je ta test tako spremenil in od avtomobilistov zahteva ogromno, zato spring, ki je v podobni obliki prvič zapeljal na indijske ceste leta 2015, enostavno ni zmogel dosegati zahtevane ravni. Romuni so tako morali sprejeti kompromis, če bi hoteli več zvezdic, bi morali narediti večji avto, z večjo baterijo, z več sistemi, to pa bi prineslo višjo ceno, kar zanje ni bilo sprejemljivo.



To ne pomeni, da je spring nevaren avto, vgrajene ima serijsko številne sisteme - pomoč pri zaviranju v sili (AFU), čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika, stranski varnostni blazini + varnostni zavesi, sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESP) in sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HSA), sistem proti blokiranju koles ABS, sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah, omejevalnik hitrosti in še druge manj pomembne sisteme. Pri Dacii so zato prepričani, da to ne bo odvrnilo kupcev springa, saj je test postal zelo zahteven in bo presenetil tudi marsikaterega dražjega tekmeca.

Ker je baterija pod zadnjima sedežema, je spredaj ostalo veliko prostora, a tudi elektromotor je zelo majhen, zato je pod pokrovom motorja velika luknja. Foto: Gašper Pirman Realno je dosegljivih od 150 do 200 kilometrov

Ko smo sedli za volan springa, je na potovalnem računalniku pisalo: 83 odstotkov baterije in 186 kilometrov dosega. Ker so pred mano z njim že opravili nekaj testnih voženj, smo seveda ponastavili števec in se odpravili na pot. Prevozili smo 45 kilometrov, v mešanem ciklu (kjer je bilo tudi pet kilometrov avtoceste) pa je poraba znašala 17,2 kilovatne ure. Pred obiskom avtoceste se je gibala okoli 16 kilovatnih ur, a spring res ni namenjen vožnji po avtocesti. Tam do stotice še pospeši, do 130 kilometrov na uro pa potrebuje celo večnost, prav tako pa se poraba energije dvigne v nebo.

Da gre za mestno bitje, pravii tudi njegov šibak elektromotor. Ima 33 kilovatov in 125 njutonmetrov navora, energijo pa črpa iz prav tako majhne baterije. Zadnja ima 27,4 kilovatne ure, maso okoli 180 kilogramov in je nameščena pod zadnjimi sedeži. Ker gre za majhen pogonski sklop, je ostala majhna tudi masa, spring namreč tehta manj kot tono. Pospešek seveda ni briljanten, a je dovolj hiter za mestno vožnjo. V doglednem času pospeši tudi do 90 kilometrov na uro, a zna se zgoditi, da bo kljub polnemu pospeševanju od 50 do 90 kilometrov na uro za vami kakšen živčen voznik.

Pripravljen za sistem souporabe vozil, lahko je tudi dostavnik

Najmanjšim Daciin avto nas je med vožnjo sicer razvajal z zaslonom na dotik, vzvratno kamero, ima priključek USB, električna stekla spredaj in ročno klimatsko napravo. Ta je serijska v vseh paketih, zaslon na dotik pri boljšem paketu comfort plus, ki ima še nekaj dodatkov. Posledično bo šlo za najbolje prodajani paket pri nas, zanj se bo odločilo 90 odstotkov kupcev. Poleg teh dveh paketov je na voljo tudi posebni paket business, ki je namenjen predvsem podjetjem za uporabo v sistemih souporabe vozil. Serijsko ima takšna dacia spring vgrajen povezljivostni modul in aplikacijo, ki omogoča hitrejši in preprosti zagon te storitve. Dodatno ima tudi ojačane sedeže za daljšo življenjsko dobo in plastično zaščito na pragovih. Ta paket je cenovno poravnan z vstopnim paketom comfort.

Za dodano vrednost je na voljo tudi spring cargo. Gre za različico brez zadnjih sedežev, z varnostno mrežo in brez zadnjih stekel. Registrira se ga kot dostavno vozilo s kategorijo N1, ima več kot tisoč litrov tovorne prostornine in nosilnost 330 kilogramov. Kot pravijo, je namenjen predvsem podjetjem za dostavo v mestih - restavracijam za dostavo hrane, različnim dostavnim službam, pošti in drugim, ki potrebujejo zeleni pogon za zadnji del dostave.

Samodejni menjalnik se upravlja preko preprostega stikala. Spring kljub samodejnemu menjalniku še ohranja klasično ročno zavoro. Foto: Gašper Pirman

Pogrešali smo po višini nastavljiv volanski obroč

Za volanom smo se počutili prav dobro. Merilniki so pregledni, poznajo se Renaultove izkušnje pri električnih avtomobilih - napolnjenost baterije je zapisana tudi v odstotkih. Sedeži sicer niso najbolj široki, a bodo glede na namembnost avtomobila povsem dobri. Zmotilo nas je predvsem nezmožnost pomika volanskega obroča. Ker je sedenje dokaj visoko, oddaljenost avta od tal je zglednih 15 centimetrov, smo težje videli na zgornji del merilnikov in položaj za volanom tako ni bil povsem optimalen. Prtljažni prostor z 290 litri seveda ni namenjen družinski rabi, a na koncu spet niti ni tako majhen - primeren sami velikosti avtomobila.

Ima "hitro" polnjenje, škoda za počasnejše AC polnjenje

Še nekaj podrobnosti o samem pogonu. Če je vključena funkcija eco, se največja hitrost zmanjša na 100 kilometrov na uro, elektromotor sprednjima kolesoma nudi samo še 23 kilovatov moči. Da gre za mestnega prvaka, potrjuje tudi podatek o samo 4,8 metra obračalnem krogu.

Žal ga nismo priklopili na polnilnico, hitrosti polnjenja bomo v praksi preverili na testu, a pri Dacii pravijo, da se bo spring na hitrih polnilnicah z enosmernim tokom polnil z močjo do 30 kilovatov (doplačilo za nakup primernega kabla je 290 evrov). Na domačem priključku z 220 voltov bo baterija polna v 14 urah (doplačilo za kabel 190 evrov), z izmeničnim tokom pa se bo baterija polnila z močjo do 7,4 kilovata (primerni polnilni kabel je priložen serijsko). Škoda, da ni omogočeno hitrejše AC polnjenje, vsaj do 11 kilovatov, kar bi pospešilo polnjenje predvsem v mestu, kjer je precej javnih AC polnilnic.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman